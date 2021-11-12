عبدالعزيز الفضلي



أغلقت وزارة التربية، ممثلة في قطاع التعليم الخاص والنوعي، باب استقبال طلبات التسجيل في الصندوق الخيري لرعاية الطلبة غير محددي الجنسية «البدون» والمحتاجين عن العام الدراسي 2021/2022.



وقال مدير الشؤون التعليمية بالتكليف في الادارة العامة للتعليم الخاص نائب رئيس الصندوق الخيري منصور المنصور، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، ان الفترة المسموح فيها تقديم الطلبات من قبل «البدون» للتسجيل على حساب الصندوق في مدارس التعليم الخاص قد انتهت، وذلك بعد بدء استقبال الطلبات منذ شهر تقريبا، مشيرا الى انه تم قبول ما يقارب 650 طالبا وطالبة من مستوفي الشروط وبطاقاتهم الامنية الصادرة من الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالحة.



وأوضح المنصور أنه بعد قبول هذا العدد يكون 18 ألف طالب وطالبة من البدون مشمولين برعاية الصندوق الخيري، لافتا الى ان هناك لجنة تراجع المستندات قبل الموافقة على الطلب، على ان يكون مستوفي الشروط المعلن عنها حسب النظم واللوائح المعمول بها، ومشيرا الى أن الميزانية التقديرية للصندوق للعام الدراسي الحالي 2021/2022 تبلغ نحو 7 ملايين دينار.‫