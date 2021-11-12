في إطار زيارة السفينة البحرية السلطانية العمانية «شباب عمان الثانية» للكويت وذلك ضمن تمثيل سلطنة عمان في معرض إكسبو 2020 دبي تحت عنوان رحلة «عمان نهج جديد» والتي انطلقت من مسقط وستتوقف في دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لمسار معين بداية بميناء الشويخ بالكويت إلى أن ينتهي بها المطاف في ميناء دبي السياحي بدولة الإمارات العربية المتحدة.



وبهذه المناسبة، استقبلت جامعة الكويت وفد الطلبة المشاركين في الرحلة الخليجية للسفينة البحرية السلطانية العمانية «شباب عمان الثانية» في رحابها، حيث كان في استقبال الوفد كل من مساعد مدير البرنامج الإنشائي د.أنوار الإبراهيم، والقائم بأعمال مدير العلاقات العامة والإعلام نادية الراشد، ومراقب المعارض والمؤتمرات عنود الرشيدي، ومراقب الأنشطة والفعاليات بالكليات الجامعية العلمية شيخة الدخيل، وقد شمل الوفد 28 طالبا من سلطنة عمان وبعض البلدان.



وهدفت الزيارة إلى توطيد أواصر العلاقات بين دول الخليج والدول المشاركة، وزيارة أهم الأماكن الثقافية في دول الخليج، حيث قام الوفد بزيارة مدينة صباح السالم الجامعية وذلك للتعرف على أهم مكوناتها والمرافق الموجودة بها، وبدأت الزيارة بجولة في مرافق كلية الهندسة والبترول وكلية العلوم حيث تمت زيارة مكتبة كلية العلوم والمرافق الترفيهية للطلبة، كما تمت زيارة كلية العلوم الحياتية وكلية العلوم الإدارية للتعرف على نمط الفصول الدراسية، كما تم عمل جولة في مرافق الحرم الجامعي وزيارة قاعدة الدانة.



وبهذه المناسبة قدمت مساعد مدير البرنامج الإنشائي الدكتورة أنوار الإبراهيم عرضا مرئيا حول مراحل إنجاز مدينة صباح السالم الجامعية كما عرضت خريطة المدينة الجامعية وأهم الخدمات التي تقدمها من خدمات تعليمية واجتماعية وطلابية ومكوناتها الأساسية من مواقف وفصول دراسية والمكتبة المركزية والخدمات الإدارية ووسائل الترفيه وكذلك فلسفة تصميمها.



من جهتها، قالت عميدة كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال في الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان الدكتورة هبه عبدالعزيز ان الرحلة ستشمل جميع دول مجلس التعاون الخليجي انطلاقا من سلطنة عمان واختارت الكويت أول محطة لها، وسيكون ختام الجولة في إمارة دبي للمشاركة في إكسبو 2020، وسيقضي الطلبة عشرة أيام في دبي للتعرف والاستفادة من الابتكارات والخبرات في مختلف المجالات.



وتقدمت بالشكر إلى جامعة الكويت لاستضافتها هذه المبادرة، مشيرة أن هذه المبادرة تمثل تعاون أكثر من جهة تحتضنها البحرية السلطانية العمانية على متن سفينة (شباب عمان الثانية) تنشر رسالة السلطنة في التسامح والتفاهم وتروج لدور الشباب، مبينة أن الجامعة الألمانية تقدم برنامجا أكاديميا عن مفهوم السياحة المستدامة ودور قطاع السياحة في تطبيق مثل هذه المفاهيم، وتم اختيار هذه المفاهيم للمشاركة بها في إكسبو دبي 2020.



وأوضحت أنه خلال فترة الإبحار هناك برنامج متكامل للطلبة تتخلله محاضرات تعليمية حول أهداف التنمية المستدامة 2030 وأنشطة رياضية إلى جانب دور البحرية السلطانية التي تعطي دورة عن الإبحار الشراعي والمغامرة وعند توقف السفينة يتم تطبيق المفاهيم التي تم اكتسابها على أرض الواقع، وأن هذا النظام التعليمي يطلق عليه (التعليم التفاعلي) لأن الطالب يربط المفاهيم التي تلقاها مع تطبيق عملي مباشر.



وكشفت عبدالعزيز عن أنها أول تجربة لهذا النظام التعليمي بهذا الحجم من الطلبة وبرنامج الرحلة المتنوع، مشيرة الى أن الفكرة الأساسية من الرحلة هي التوقف في جميع دول المجلس للتعرف على البيئة التعليمية والثقافية، إلى جانب الاطلاع على تجربة الدول في تطبيقها لمفاهيم الاستدامة حيث ان للكويت تجارب بهذا المجال تعمل على فتح الآفاق أمام الطلبة في كيفية تطبيق أهداف الاستدامة بالمستقبل.



وقالت ان الزيارات تشمل المتاحف والأماكن الأثرية في دول المجلس، حيث إن التعليم يواكب التطور العلمي لكنه يهدف إلى المحافظة على الثقافة والآثار التي تعكس هوية المجتمع.



من جانبه، أعرب طالب جامعة البحرين يوسف أحمد عن فخره وسعادته بهذه التجربة على متن سفينة (شباب عمان الثانية) وما تشمله من برامج تعليمية تطبيقية مفيدة، موضحا أن زيارة جامعة الكويت عكست التطبيق الفعلي للاستدامة والمحافظة على البيئة.



بدورها، قالت طالبة جامعة الإمارات شمه الحمادي، ان المبادرة تعد تجربة فريدة أضافت إلى خبرته الكثير حيث انها تشمل برامج تعليمية مفيدة إلى جانب برنامج الإبحار الشراعي، وهي تطبيقات وخبرات تساعد في تنمية الذات واكتساب المزيد من الخبرة كوني طالبة في مجال السياحة والسفر.



الجدير بالذكر أن السفينة البحرية العمانية «شباب عمان الثانية» تسعى إلى مد أواصر الصداقة والإخاء بين السلطنة ومختلف دول العالم من خلال التعريف بالثقافة العمانية الأصيلة والإرث البحري المميز.



وسترسو السفينة في ميناء دبي السياحي بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في 21 نوفمبر الجاري حتى الأول من ديسمبر، وذلك في إطار تمثيل سلطنة عمان في معرض إكسبو 2020 دبي وستتواجد السفينة في المعرض ضمن مشاركة السلطنة في جناح الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث سيتم خلال الرحلة تنفيذ برنامج أكاديمي لمدة 28 يوما لعدد من المشاركين من مختلف دول العالم.