حصل نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر من قبل رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.



وأفاد نادي ليفربول، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، بأن صلاح فاز بالجائزة للشهر الثاني على التوالي بعد سلسلة رائعة من الأداء الممتاز مع «الريدز».



تجدر الإشارة إلى أن صلاح ساهم مع ليفربول في تسجيل 8 أهداف خلال أكتوبر الماضي، حيث سجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.



وتغلب صلاح في الفوز بالجائزة على كل من ثنائي تشلسي ريس جيمس وبن تشيلويل ولاعب وست هام ديكلان رايس ونجم مان سيتي فيل فودين ولاعب كريستال بالاس كونور غالاغر.