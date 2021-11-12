أفلت ميلووكي باكس من خسارة ثانية أمام نيويورك نيكس بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من التفريط بتقدم 24 نقطة، قبل أن يتسلح بالثلاثيات ويخرج فائزا 112-100 على ملعب «ماديسون سكوير غاردن» ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «NBA»، فيما حقق لوس أنجيليس ليكرز فوزا مثيرا 120-117 بعد التمديد على ميامي هيت. في سان فرانسيسكو، سجل الكندي أندرو ويغينز 35 نقطة، وأضاف النجم ستيفن كوري 25 ليحقق غولدن ستايت ووريرز انتصاره السادس تواليا ضد مينيسوتا تمبروولفز 123-110 معززا صدارته للمنطقة الغربية. كان أنتوني أدواردز الأفضل في المباراة مع 48 نقطة، إلا أن ذلك لم يمنع ووريرز من تحقيق فوزه العاشر هذا الموسم مقابل خسارة وحيدة. في أورلاندو، سجل كيفن دورانت 30 نقطة وأضاف لاماركوس ألدريج 21، فيما حقق جيمس هاردن تريبل دابل (17 نقطة، 11 متابعة و11 تمريرة حاسمة) ليقودوا بروكلين نتس الى الفوز على ماجيك 123-90 معوضا الخسارة أمام شيكاغو بولز الثلاثاء. وأفاد بولز وواشنطن ويزاردز من خسارة ميامي للانفراد في صدارة الشرقية بفوز الأول 117-107 على ضيفه دالاس مافريكس والثاني 97-94 ضد مضيفه كليفلاند كافالييرز.