يرى سائق فريق «هاس» المنافس في سباقات سيارات «فورمولا 1»، الألماني ميك شوماخر، أن الموسم المقبل سيكون مرهقا نظرا لإقامة عدد قياسي من السباقات في بطولة العالم يبلغ 23 سباقا، لكنه في الوقت نفسه لايزال يأمل في عودة سباق الجائزة الكبرى الألماني إلى جدول المنافسات مستقبلا.



ويتأهب ميك لسباق الجائزة الكبرى البرازيلي المقرر يوم الأحد المقبل على مضمار إنترلاغوس، المضمار الذي شهد آخر سباق لوالده الأسطورة مايكل شوماخر عام 2012.



وفي مقابلة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال ميك إنه يأمل استمرار الحماس الهائل طوال الوقت عندما يتنافس على الحلبات التي فرض فيها والده هيمنته خلال مسيرته الاحترافية، لكن اللحظة العاطفية التي يفتقدها ميك شوماخر هي التنافس في بلاده، حيث فرض مايكل شوماخر تفوقه كثيرا على مضماري هوكنهايم ونوربرغرينغ خلال مشواره الذي شهد تتويجه بطلا للعالم سبع مرات.



ولاعتبارات مالية إلى جانب حقيقة ابتعاد ميك ومواطنه سيبستيان فيتيل، بطل العالم أربع مرات، عن إطار المنافسة على الألقاب في الوقت الحالي، أسقط السباق الألماني من جدول المنافسات، وذلك رغم التوسع وزيادة عدد السباقات في بطولة العالم.



وقال ميك شوماخر (22 عاما): «يرجح أننا لن نأتي إلى ألمانيا العام المقبل. بالطبع كنت أفضل خوض سباق في ألمانيا».



وأضاف: «لكن ميامي مكان لم أذهب إليه بعد. لذلك سيكون أمرا رائعا أيضا أن أذهب إلى هناك كسائق فورمولا 1.. ومع ذلك كان سيبدو أمرا مثاليا إذا نجحنا في التنافس بسباق في ألمانيا».