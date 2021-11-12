يخوض منتخب إيطاليا، بطل «يورو 2020»، مواجهة صعبة مع ضيفته سويسرا اليوم ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2022 في كرة القدم، محاولا طرد شياطين النسخة الأخيرة عندما فشل في التأهل إلى نهائيات 2018.



وبعد نشوة إحراز اللقب القاري عندما لم يكن مرشحا للصعود على منصة التتويج، يتصدر فريق المدرب روبرتو مانشيني ترتيب المجموعة الثالثة من التصفيات الأوروبية، لكن بفارق هدفين عن سويسرا المتعادلة معه بـ 14 نقطة من 6 مباريات.



وسيضمن الفائز التأهل منطقيا، علما أن إيطاليا تخوض المواجهة الأخيرة على أرض إيرلندا الشمالية الإثنين، فيما تستقبل سويسرا ضيفتها بلغاريا.



ويفتقد «الآزوري» جهود كل من المهاجم تشيرو إيموبيلي لإصابته بربلة ساقه، بالإضافة إلى لاعبي وسط روما لورنسو بيليغريني ونيكولو زانيولو.



كما يغيب قائد دفاعه المخضرم جورجــــو كييليني لعدم تعافيه من إصابة بفخذه، ما دفعه إلى ترك معسكر المنتخب الأربعاء.



في المقابل، يعود لاعب الوسط نيكولو باريلا في مباراة يتوقع أن يحضرها 50 ألف متفرج على الستاد الأولمبي في العاصمة روما.



على الطرف المقابل، يغيب عن المنتخب السويسري نجمه غرانيت تشاكا بالإضافة إلى مهاجم بنفيكا البرتغالي هاريس سيفيروفيتش.



وتعكرت خطط المدرب مراد ياكين أيضا بعد إصابة مهاجم بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بريل إمبولو بفخذه خلال التعادل مع ماينتس الجمعة الماضي.



وفي ذات المجموعة، يلعب منتخب إيرلندا الشمالية مع ليتوانيا في مواجهة هامشية. وضمن المجموعة التاسعة، تبدو طريق إنجلترا، وصيفة بطل أوروبا، معبدة نحو المونديال القطري، وهي بحاجة حسابيا من دون النظر إلى نتائج المباريات الأخرى لأربع نقاط من مواجهتين سهلتين ضد ألبانيا اليوم على ملعب ويمبلي ثم سان مارينو لحجز بطاقة التأهل المباشرة. ويتصدر منتخب «الأسود الثلاثة» الترتيب مع 20 نقطة من 8 مباريات، بفارق 3 عن پولندا الثانية التي تحل على أندورا الضعيفة.



وأعلن الاتحاد الانجليزي انسحاب لاعب خط وسط وست هام يونايتد ديكلان رايس بسبب المرض.



توالت الانسحابات في صفوف رجال المدرب غاريث ساوثغيت، حيث تخلف عن الالتحاق بمعسكر المنتخب لأسباب بدنية مختلفة كل من ثنائي مان يونايتد ماركوس راشفورد ولوك شو ولاعب وسط ساوثمبتون جيمس وورد-براوس.



وقرر ساوثغيت استدعاء مهاجم أرسنال إميل سميث رو للمرة الأولى مع المنتخب الأول في ظل الانسحابات.



ويلعب كذلك في المجموعة ذاتها أندورا مع پولندا، والمجر مع سان مارينو.



وفي المجموعة السادسة التي ضمنت بطاقتها الدنمارك، تأمل اسكتلندا الثانية (17 نقطة) في حجز بطاقة الوصيف عندما تحل على مولدوفا المتواضعة، ويلتقي كذلك اليوم الدنمارك مع جزر فارو.



هذا، وتقام غدا السبت مجموعة من المباريات ضمن التصفيات الأوروبية أيضا، حيث يلتقي البوسنة مع فنلندا، والنرويج مع لاتفيا، وتركيا مع جبل طارق، وفرنسا مع كازاخستان، وبلجيكا مع إستونيا، وويلز مع بيلاروسيا، ومونتينغرو مع هولندا.



وسيقطع كل من منتخبي فرنسا وبلجيكا تذكرة التأهل الى مونديال قطر في حال فوزهما غدا.