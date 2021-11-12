يسعى مدافع بايرن ميونيخ دايوت أوباميكانو لتثبيت أقدامه في صفوف المنتخب الفرنسي رغم عدم مشاركته من قبل في الدوري المحلي لبلاده.



ويلتقي المنتخب الفرنسي مع ضيفه منتخب كازاخستان غدا السبت ضمن المجموعة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، ويتصدر «الديوك» ترتيب المجموعة وقد اقترب بشدة من حجز مقعده في المونديال.



وانضم أوباميكانو (23 عاما) إلى ريد بول سالزبورغ النمساوي في سن صغير قبل انتقاله إلى لايبزيغ الألماني ثم رحل إلى بايرن ميونيخ في يوليو الماضي مقابل 42 مليون و500 آلف يورو.



وقال أوباميكانو لموقعي «جول» و«سبوكس» أمس: «حقيقي انني مشهور في ألمانيا أكثر من فرنسا، لكن مع الوقت ستعرفني الناس بشكل أفضل».



وأكد أوباميكانو أن قراره رحيله إلى النمسا كان أحد أفضل القرارات التي اتخذها في حياته حتى لو تسبب ذلك في تأجيل انضمامه لمنتخب بلاده.



وأشار المدافع الشاب «في ذلك الوقت الناس قالت لي ما الذي تفعله يا دايوت؟ هذا خيار سيئ، لن يفيدك، كنت أردد دائما انتظروا وشاهدوا، ستعرفون، ثم بقيت هادئا وقمت بعملي، هؤلاء الذين انتقدوني يقولون لي اليوم، قرارك كان صحيحا».



وسجل دايوت ظهوره الأول مع منتخب فرنسا في سبتمبر الماضي وفي أكتوبر الماضي حيث توج بأول لقب دولي له عبر بطولة دوري الأمم الأوروبي.



وأشار دايوت «سجلت هدفا ثم فزنا بدوري الأمم الأوروبي، الآن يتعلق الأمر بمواصلة تقديم الأداء، هذا ينطبق على المنتخب الوطني وأيضا بايرن ميونيخ، في التدريبات يكون هدفي حجز مقعد لي في التشكيل الأساسي».



وشدد دايوت على أن مونديال قطر يمثل أولوية بالنسبة له بعد خروجه من حسابات المدير الفني في «يورو 2020».



وختم دايوت بالقول «أريد الذهاب إلى كأس العالم، مثلما أردت التواجد في كأس الأمم الأوروبية، هذه الأمر عزز رغبتي بشكل أكبر في المشاركة بكأس العالم».