أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم أمس تعيين ستيفن جيرارد في منصب المدير الفني للفريق.



ورحل جيرارد، لاعب خط الوسط السابق لليفربول والمنتخــــب الإنجليزي، عن تدريب غلاسكــــــو رينجـــرز الاسكتلندي ليحل محل دين سميث، الذي أقيل من تدريب «الفيلانز» قبل أيام بعد تلقي الفريق 5 هزائم متتالية. وقاد جيرارد فريق رينجرز إلى الفوز بلقب الدوري الاسكتلندي في الموسم الماضي، دون تلقي أي هزيمة، وقد حرم سلتيك من الفوز باللقب للموسم العاشر على التوالي.



وقال الرئيس التنفيذي لنادي أستون فيلا كريستيان بورسلو: «مجلس إدارة أستون فيلا سعيد بتعيين ستيفن كمدير فني جديد، منذ الانتقال إلى التدريب بعد مسيرته الرائعة كلاعب بدأ ستيفن تدريب وتطوير لاعبين شبان بارزين في أكاديمية ليفربول، وهي تجربة نقدرها كثيرا في أستون فيلا».



وتابع: «كان واضحا للغاية في مناقشاتنا معه أن الطموح التدريبي لستيفن وفلسفته وقيمه تتماشى تماما مع أستون فيلا».