تسبب حريق شب في منزل بمنطقة سعد العبدالله في إصابة 3 أشخاص باختناق، وفي حريق آخر بمنطقة العدان تم إخراج أشخاص احتجزوا داخل المنزل بفعل الدخان المتصاعد.



وقالت قوة الإطفاء في بيان لها ان فرق إطفاء مركز التحرير والحرفي توجهت للتعامل مع حريق سعد العبدالله، مشيرة الى ان الحريق شب في غرفة بالدور الأرضي، ولدى توجه رجال الإطفاء تبين لهم أن أشخاصا محتجزين بسبب كثافة الدخان لتقوم الفرقتان بإجراء عملية إخلاء وإخماد الحريق وتسليم الـ 3 مصابين إلى الطوارئ الطبية لعلاجهم.



وبالنسبة لحريق العدان، فقد ورد بلاغ من غرفة العمليات يفيد بوجود حريق منزل بمنطقة العدان، وعلى إثر البلاغ تم توجيه مركز إطفاء مبارك الكبير للمواد الخطرة ومركز إطفاء مشرف، وعند وصول الفرق تبين ان الحريق في غرفة بالدور الثاني من المنزل، ويوجد أشخاص محشورون، وبالفعل تمكن رجال الإطفاء من إخراجهم، وإخلاء المنزل بالكامل، وتمت مكافحة الحريق وإخماده دون وجود إصابات تذكر.



هذا، وتواجد في موقع البلاغ رجال أمن وزارة الداخلية والطوارئ الطبية.