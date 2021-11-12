مبارك التنيب



كشفت الإحصائية الصادرة عن قطاع المرور الذي يرأسه اللواء جمال الصايغ في الخمسة اشهر الماضية وتحديدا في الفترة من الاول من يناير 2021 حتى 31 مايو عن تحرير 1.446.161 مخالفة متنوعة منها 1.006.254 مخالفة غير مباشرة والمتبقي هو 439.907 مباشرة.



وبحسب جدول توضيحي لنشاط كل محافظة، فقد تبين ان ادارة مرور الاحمدي سجلت 45.411 مخالفة مباشرة و33.512 غير مباشرة، فيما حرر مرور الجهراء 44.411 مخالفة مباشرة و22.983 غير مباشرة، أما إدارة مرور العاصمة فحرر فيها 47.284 مخالفة مباشرة و56.788 مخالفة غير مباشرة، وحررت إدارة مرور الفروانية عدد 400.951 مخالفة مباشرة و20960 غير مباشرة، أما ادارة مرور حولي فحرر فيها 26.714 مخالفة مباشرة و15.960 مخالفة غير مباشرة، فيما تبين من الاحصائية ان اكبر حصيلة من المخالفات المباشرة حررها منتسبو مرور محافظة مبارك الكبير بعدد 107.122 مخالفة مباشرة و15.328 غير مباشرة.



وجاء قسم المخالفات غير المباشرة والكاميرات ليرفع من اعداد المخالفات بتحرير 127.695 عبر الكاميرات المتنقلة و840.581 عبر الكاميرات الثابتة. وأظهرت الاحصائية ان مخالفات المسجلة في دول التعاون الخليجي لمركبات كويتية بلغت مخالفة واحدة مباشرة و182 مخالفة غير مباشرة. وأكدت الإدارة العامة للمرور تأكيدها على استمرارية الحملات المرورية الأمنية في كل المحافظات وعلى مدار الساعة حفاظا على الأرواح والممتلكات.