سعود عبدالعزيز



«من ضربني حتى الإغماء في العشرينات ويرتدي قميصا اسود وجينز ازرق طويل القامة بذقن وشعر كثيف أصفر، ويمكنني التعرف عليه بمجرد مشاهدته»، هذا ما ذكره وافد سوري من مواليد 1994 بعد إفاقته لرجال أمن الجهراء، ساردا الأسباب التي كانت وراء تعرضه للضرب حيث قال: خلال توقفي مقابل منزل عائلتي في الجهراء شاهدت مركبة تقوم برعونة فتوجهت إلى قائدها وأخبرته بأنه لا يجوز الاستهتار وسط العوائل والأطفال، فرد علي «موشايفهم» وواصل الاستهتار، وهذا دفعني الى حمل صخر صغير ألقيته على المركبة دون ان ألحق بها أي أذى وإذ بالشخص يتوقف ويقوم بسحبي وضربي بشكل عنيف حتى تعرضت للإغماء وتم نقلي الى المستشفى وبعد التعافي توجهت الى منطقتي، وإذ بالجيران يبلغوني بأن من ضربني هو وافد سوري يدعى (م)، وتم تسجيل قضية اعتداء بالضرب وتكليف المباحث بضبط الأشقر الذي اعتدى على مواطنه.