عبدالله قنيص



فتحت اجهزة وزارة الداخلية تحقيقا في سقوط وافد فلبيني من مواليد 1995 من علو من احدى البنايات في منطقة الفحيحيل، فيما جار التحقيق مع وافد فلبيني آخر قال في إفاداته الاولية ان المنتحر وقبل ان يلقي بنفسه من علو قام بالاعتداء على زميله من مواليد 1982 وألحق به إصابات في الرأس واليد اليمنى واليسرى. وقال مصدر امني ان عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا بسقوط وافد ووفاته في ساعة متأخرة من مساء امس الأول، وعلى الفور انتقل رجال الامن وشوهدت جثة الفلبيني.



وتابع: زميل المنتحر ذكر انه تعرض للضرب قبل ان يلقي الوافد بنفسه، على حسب زعمه ويقدم على الانتحار. وأكد المصدر ان رجال الأمن قاموا بمعاينة موقع المشاجرة للتأكد من عدم وجود جريمة قتل وأن الواقعة ليست سوى انتحار حسب إفادة الفلبيني الآخر.



يشار إلى أن المصاب أسعف للعلاج في مستشفى العدان وتمت احالة الجثة إلى الطب الشرعي.