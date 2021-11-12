عبدالكريم أحمد



سجل مخفر شرطة الفنطاس قضية سرقة ضد مجهولين أقدما على سرقة دراجة نارية كان قد أوقفها صاحبها أسفل العمارة التي يقطن بها في منطقة المهبولة.



جاء ذلك بعدما تقدم مقيم لبناني إلى المخفر مدعما شكواه بتسجيلات لكاميرات مختلفة تظهر ارتكاب الجريمة ورقم لوحة مركبة اللصين بوضوح، حيث تم تسليمها إلى مكتب المباحث للاستدلال على المتهمين وضبطهما.



وبين الشاكي أنه اشترى الدراجة بقيمة 3000 دينار ودفع عليها إضافات بقيمة 1000 دينار، وزود بلاغه بصورة لها، مناشدا من يجدها التواصل معه عبر هاتف: 98729837 ، أو إبلاغ مخفر الفنطاس.