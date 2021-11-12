محمد الجلاهمة



شدد وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف على ضرورة القيام بحملات يومية على جون الكويت لرصد المخالفات والتعديات وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين والمحافظة على الحياة البيئية والبحرية والفطرية فيه.



واطلع الفريق النواف خلال جولة تفقدية في منطقة عشيرج، على أهم المشكلات التي تواجه الجهات المعنية لضبط الصيادين المخالفين، والقضاء على عمليات الصيد في الأماكن المحظور الصيد فيها. ووجه بوضع الحلول لها، كما حث على تعزيز التعاون بين وزارة الداخلية والجهات المعنية للتغلب على كل المعوقات التي تؤثر على سير العمل.



هذا، وكان في استقبال وكيل وزارة الداخلية كل من المدير العام للإدارة العامة لخفر السواحل العميد صالح الفودري ومدير إدارة شرطة البيئة العقيد د.حسين بن طفلة، ومراقب العمليات البحرية والثروة السمكية م.بدر الفهد ومدير إدارة التفتيش والرقابة في الهيئة العامة للبيئة ندى الدباش.