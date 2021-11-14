ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في كلية التربية بجامعة الكويت ان جمعية طلبة كلية التربية تقدمت الى العميد المساعد للشؤون الطلابية في الكلية د.مريم المذكور بعدد من المطالبات لطلبة ذوي الإعاقة، مشيرة الى ان أبرزها توفير مترجم لغة إشارة للصم والبكم، وكتب بخط «برايل» للإعاقة البصرية.



وقالت المصادر ان من ضمن مطالبات الجمعية توفير مساعد للإعاقة البصرية وصعدات مقابل ابواب الكلية، بالإضافة الي إيجاد حل مناسب لدخولهم بسهولة والتأكد من أن القاعات تناسبهم لأن بعض الأبواب لا تسمح بدخولهم مع توفير مواقف خاصة لهم في السرداب.