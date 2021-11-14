مراحل ودرجات التقاضي ‏في محاكم الكويت متعددة وعليها درجات قضائية مختلفة، وعلى تخصصات متنوعة وكل وذلك من أجل تحقيق فرص العدالة والمساواة ‏بين المتقاعدين في مختلف انواع الخصومات القضائية التي ترد على المحاكم.



وقديما، كانت ‏امور التقاضي وتقديم الشكاوى بين المتخاصمين تقع بالكامل على عاتق القاضي الذي يتم اختياره لحكمته وخبرته وحنكته في مجال فقه المعاملات، ‏ولكن لم يكن هناك نظام متكامل يتم من خلاله إصدار أحكام دقيقة وتتم مراجعتها من قبل درجات مختلفة من التقاضي حيث لا يكون وراء هذه الأحكام السابقة تدقيق ومحاسبة لهذا القاضي، ولكن هناك اكثر من محاكمة، تحت قوانين وأنظمة، فالتقاضي كلما كان دقيقا يعطي كل ذي حق حقه ويحل العدل والمساواة والامن بهذه البلاد، ‏وقد تقدمت دولتنا في مجال تنظيم القضاء تقدما كبيرا يتسم بالعدالة والإنصاف بين افراد المجتمع.



‏ضاري بدر القحطاني - ‏كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون