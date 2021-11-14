عبدالعزيز الفضلي



حذر الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط بوزارة التربية م.ياسين الياسين الادارات المدرسية بكل مراحلها التعليمية ورياض الاطفال من عدم استخدام خراطيم الاطفاء او غيرها في تنظيف الساحات وإزاحة الأتربة داخل مناهيل المياه، مشددا على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لعمل الإجراءات الاحترازية اللازمة لموسم الأمطار بصورة عاجلة حفاظا على سلامة المباني وتفاديا لحدوث أي أضرار أو خرير بالأسقف.



جاء ذلك في كتاب وجهه الياسين لوكيل التعليم العام وتلقت «الأنباء» نسخة منه ويطلب منه الإيعاز لمديري ومديرات المدارس بالاستعداد لموسم الأمطار واتباع الإجراءات التالية:



٭ التأكد من نظافة الأسطح وتنظيف وإزالة الأتربة والحشائش والنفايات خصوصا حول مصارف المياه.



٭ التأكد من نظافة مناهيل تصريف مياه الأمطار بكافة مرافق المدرسة وخاصة في ساحات العلم.



٭ تنظيف مناهيل الأمطار ووضع شبك معدني تحت أغطيتها لمنع دخول المخلفات داخلها.



٭ إبعاد وتغطية الأثاث وأجهزة الحاسوب عن أماكن الخرير في حال حدوثه.



٭ إغلاق الكهرباء وعدم تشغيلها في الأماكن القريبة من الخرير وعدم فتح وإعادة أجهزة الحماية في لوحات الكهرباء إلا بحضور احد المهندسين التابعين للصيانة.