عبدالعزيز الفضلي



‏أعلن مدير إدارة مدارس التربية الخاصة علي العتيبي، عن فتح مسار جديد في روضة العطاء التابعة لإدارة مدارس التربية الخاصة يتضمن المتعلمين من ذوي الإعاقة الذهنية في مدارس التربية الفكرية والسلوك التوحدي.



‏ولفت العتيبي في تصريح صحافي، إلى جهود إدارة مدارس التربية الخاصة بدعم من وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم الخاص والنوعي د.عبدالمحسن الحويلة الذي رفع هذا المقترح إلى وكيل الوزارة د.علي اليعقوب والذي أصدر القرار الوزاري بفتح المسار الجديد والذي يتضمن الطلاب من جميع الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية ومتلازمة داون والفكرية والتوحد ويسري اعتبارا من العام الدراسي الحالي 2021/2022 ليكون مسارا جديدا في روضة العطاء التابعة لإدارة مدارس التربية الخاصة.