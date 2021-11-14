أعلنت شبكة «إنستغرام» أنها ستدفع المزيد من الأموال إلى صناع المحتوى الذين يستخدمون خدمة «ريلز» بدلا من تطبيق «تيك توك».



وذكرت قناة (الحرة) الأميركية أن «إنستغرام» ستدفع نحو 25 ألف دولار لمن تستطيع مقاطعه المصورة الوصول إلى مشاهدات تتجاوز الـ 58 مليون مشاهدة.



وأشارت إنستغرام أيضا إلى أنها ستدعم أيضا صغار صناع المحتوى، حيث ستعرض عليهم مكافآت تتراوح بين 600 و 1000 دولار.



وكان مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لـ «ميتا» (فيسبوك سابقا) قد أعلن في يوليو الماضي تخصيص نحو مليار دولار لصناع المحتوى في خدمة «ريلز».



يذكر أن منصة (يوتيوب) قد أعلنت في مايو الماضي تخصيص 100 مليون دولار في صندوق أسمته «يوتيوب شورتس»، لدفع مكافآت لمستخدمي منصة «شورتس» المنافسة لتطبيقات «تيك توك» و«سناب شات» و«إنستغرام ريلز».