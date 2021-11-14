قررت مدينة نيودلهي أمس السبت إغلاق مدارسها لمدة أسبوع بسبب تلوث الهواء الذي وصل إلى مستويات مثيرة للقلق في الأيام الأخيرة.



وقال رئيس وزراء العاصمة الهندية أرفيند كيجريوال للصحافيين «اعتبارا من الاثنين ستغلق المدارس حتى لا يضطر الأطفال لتنشق هواء ملوث».



الى ذلك رأت المحكمة العليا في الهند أن العاصمة ومناطقها المجاورة، في وضع طارئ، وسط تلوث الهواء، بشكل سيئ، ما دفع السكان لارتداء كمامات داخل منازلهم، طبقا لما ذكرته وكالة «برس تراست أوف إنديا» الهندية للأنباء.



وطلبت المحكمة من الحكومة المركزية وإدارة دلهي اتخاذ إجراءات عاجلة، لتحسين جودة الهواء، واقترحت اتخاذ خطوات، مثل إيقاف المركبات أو فرض إغلاق في العاصمة الهندية، طبقا لما ذكره التقرير، نقلا عن تصريحات لهيئة المحكمة العليا، بقيادة كبير القضاة، إن.في، رامانا، حسب وكالة «بلومبيرغ» للأنباء امس السبت.



وبلغ مؤشر جودة الهواء «إيه كيو آي» لنيودلهي، 580، في الساعة الواحدة والنصف مساء، بالتوقيت المحلي، حسب موقع «آي كيو إير» الالكتروني، الذي يراقب تلوث الهواء بمختلف أنحاء العالم.



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