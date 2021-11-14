لاتزال الممثلة ديان كروجر (45 عاما) ترتبط شعوريا بألمانيا رغم قضائها سنوات طويلة خارج البلاد.



وقالت نجمة هوليوود الشهيرة في تصريحات هاتفية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «بالنسبة لي، تظل ألمانيا وطني»، مؤكدة أن جذورها في ألمانيا، وقالت: «بالطبع أريد أيضا أن تكبر ابنتي على هذه الجذور». وذكرت كروجر أنها تتحدث مع ابنتها بالألمانية، مضيفة أن موسم عيد الميلاد (الكريسماس) يربطها بشكل خاص بألمانيا وطفولتها.



يذكر أن كروجر نشأت في مدينة ألجرميسن بولاية سكسونيا السفلى الألمانية، وعملت لاحقا عارضة أزياء في فرنسا، وتعيش حاليا في نيويورك.