أودى حادث تحطم طائرة سياحية صغيرة بالقرب من نيويورك الخميس بحياة أحد الركاب الأربعة الذين شاركوا في أكتوبر الفائت برحلة قصيرة إلى الفضاء بصاروخ تابع لشركة «بلو أوريجن»، على ما أعلنت الجمعة شرطة نيوجيرسي.



وقضى رجل الأعمال النيويوركي غلين دو فريس (49 عاما) وأميركي آخر هو توماس ب. فيشر جراء «تحطم طائرتهما الصغيرة» بعد ظهر الخميس في مقاطعة ساسكس بولاية نيوجيرسي.



وأشار ناطق باسم شرطة نيوجيرسي إلى أن الهيئة الفيدرالية الناظمة للطيران المدني (إف إيه إيه) تتولى التحقيق في ملابسات الحادث.



وشارك دو فريس المولود عام 1972 في تأسيس شركة «ميدي داتا سوليوشنز» التي تنتج برامح معلوماتية لمتابعة الأبحاث السريرية بمجال صناعة الأدوية.



وكان دو فريس المولع بالطيران شارك مع ثلاثة آخرين بينهم الممثل الكندي وليام شاتنر (90 عاما) الذي جسد شخصية الكابتن كيرك في مسلسل «ستار تريك» الشهير في رحلة لدقائق إلى الفضاء 13 أكتوبر الفائت في صاروخ «بلو شيبرد» الذي صنعته شركة «بلو أوريجن» التابعة للملياردير الأميركي جيف بيزوس.