اكتشف علماء آثار صينيون أمس أطلال هيكل خماسي الأضلاع يعود إلى 5500 عام في مدينة تاييوان، بمقاطعة شانشي شمالي الصين.



وأوضح معهد الآثار الثقافية وعلوم الآثار بالمدينة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية - أنه يعتقد أن الأطلال تنتمي إلى الفترات الوسطى والمتأخرة من ثقافة يانغشاو.



وأعلن بي جينغ رونغ، الباحث بالمعهد، أنه تم اكتشاف ما إجماليه 98 حفرة للرماد و11 فرنا فخاريا ومنزلين وست مقابر لأسرة مينغ (1368-1644) وأسرة تشنغ (1644-1911) في الموقع بالإضافة إلى عدد كبير من القطع الفخارية في المنزل، بما في ذلك غلايات فخارية مليئة بالرمال وأوان فخارية رمادية مليئة بالرمال وأوان فخارية حمراء وزجاجات مدببة القاع، لافتا إلى أن الاكتشاف الأهم يتمثل في منزل خماسي الأضلاع بني على مساحة نحو 32 مترا مربعا.