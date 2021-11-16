المشروع يعمل على الأعمار من 7 إلى 18 سنة لكشف مواهبهم وصقلها وتدريبهم لتطوير مهاراتهم

منافسات الدوري الإبداعي تهيئ الشباب للتنافس بمعايير المسابقات العالمية والمشاركة عالمياً ومحلياً

الزيدان: مشروع مدينة الأعمال التكنولوجية يستهدف تطوير مشاريع الشباب بـ«التكنولوجيا الرقمية»

لدينا تصورات لشراكات إستراتيجية في القطاعين الخاص والعام لإنجاح مشاريعنا الشبابية

عبدالله الراكان



قالت المديرة الفنية لفريق الدوري الإبداعي الشبابي التابع للهيئة العامة للشباب د.عبير العميري إنه يمثل أحد مشاريع برنامج العمل الحكومي تحت شعار «شبابنا استثمارنا من اجل الكويت»، موضحة ان هناك 7 مجالات مختلفة ومتعددة وعلمية يتم تدريب المشاركين فيها مثل الروبوت والرياضيات ومجالات البرمجة كذلك مجالات ثقافية كالقصة القصيرة والرسم والمناظرات الشبابية والقرآن الكريم.



وأضافت العميري في لقاء مع «الأنباء» ان ابرز الجهات الحكومية المشاركة في دعم هذا المشروع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، وزارة الأوقاف المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، رابطة الأدباء جمعية الكاريكاتير الكويتية، وأخيرا نادي مناظرات المدارس، مشيرة الى ان عدد المشاركين في هذا الموسم وصل الى 400 مشارك ونطمح الى رفع عدد المشاركين الى 2000 مشارك.



من جانبه، قال نائب رئيس فريق الدوري الابداعي الشبابي م.عبدالوهاب الزيدان خلال اللقاء إن مشاريع هيئة الشباب التي تعمل عليها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء تشمل بالإضافة إلى مشروع الدوري الإبداعي الشباب مشروع ملاعبنا وأكاديمية الحكام ودوري المناطق ومركز الجوالة بمنطقة الصليبية لذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك مشروع التوجيه الاكاديمي ومشروع صناع العمل ومشروع المبادر المحترف بالإضافة إلى مشروع مدينة الأعمال التكنولوجية. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:



في البداية، د.عبير هلا ألقيتم الضوء على المشروع الدوري الإبداعي الشبابي؟



٭ الدوري الابداعي الشبابي هو احد مشاريع برنامج العمل الحكومي عنوانه «شبابنا استثمارنا من اجل كويت المستقبل»، وقد بدأ برنامج الدوري الابداعي الشبابي في ابريل عام 2020 في مواسم متعددة وحاليا الموسم الثالث. كما أن الغرض من المشروع هو الاستثمار في طاقات الشباب الكويتي الذين تتراوح اعمارهم بين 7 و 18 سنة. ومن خلال هذا الاستثمار نكتشف مواهب الشباب ونصقلها وندربهم لتطوير مواهبهم ومهاراتهم، بالتالي تتم تهيئتهم للمنافسة في المسابقات الخاصة في المجالات التي نأخذها.



وأود أن أوضح هنا أن المجالات التي نقوم بتدريبها في الدوري الابداعي الشبابي تشمل 7 مجالات مختلفة ومتعددة وعلمية مثل الروبوت والرياضيات ومجالات البرمجة كذلك مجالات ثقافية كالقصة القصيرة والرسم والمناظرات الشبابية والقرآن الكريم، كما يتم تقسيم الفئات العمرية الى 3 مستويات: المستوى المبتدئ والمتوسط والمتقدم.



شروط المشاركة



فماذا عن شروط المشاركة في الدوري الإبداعي؟



٭ هناك عدد من الشروط للمشاركة في الدوري الابداعي الشبابي وتشمل ان يكون كويتي الجنسية وأن يتراوح العمر بين 7 و 18 سنة.



ويتم التسجيل في البرنامج عبر موقع دوري الشبابي الابداعي الموجود في الهيئة العامة للشباب على ان يوثق اسم المشترك في صفحة التسجيل، حيث يقوم الموقع بالتوزيع التلقائي لمستويات الدوري الثلاثة: مبتدئ، متوسط، متقدم. بعد ذلك يتم تحديد المستوى من خلال المجالات الخاصة بالتدريب وان كان المتقدم ذا مؤهلات عالية يتقدم من المستوى المبتدئ للمستوى المتوسط.



ما المدى الزمني لمشروع الدوري الابداعي الشبابي؟ وكيف يمكن أن يساهم كمشروع دولة في تحقيق خطة التنمية؟



٭ عبدالوهاب الزيدان: المراحل النهائية من الدوري تبدأ في شهر فبراير القادم، أما ما يتم حاليا فهو التصفيات الاولية، وبإذن الله الفترة القادمة تتم التصفيات النهائية. وفيما يتعلق بتحقيق الأهداف التنموية فإن المشروع مهم جدا لأنه تم ادراجه تحت السياسة الوطنية للشباب، كما لوحظ الفترة الأخيرة ان الهيئة العامة للشباب بقيادة المدير العام د.مشعل الربيع سخرت كل الطاقات لهذا الدوري لهدفين مهمين، الهدف الاول استثمار اوقات فراغ الشباب بتطوير مهاراتهم وتنمية مواهبهم وفي الوقت ذاته وهو الهدف الثاني استثمار طاقات الشباب لخدمة الكويت ومستقبلها واستثمار رأس المال البشري في الكويت خصوصا في المجالات التقنية التكنولوجية والروبوت والبرمجة والرياضيات وكذلك المجالات الاخرى كالقصة القصيرة والمناظرات، حيث نسعى لخلق جيل متطور لنحصد نتاجه لمستقبل الكويت بإذن الله.



توفير المدربين



ما الجهات المتعاونة معكم والتي توفر المدربين لمشروع الدوري الإبداعي؟



٭ أود هنا إلى أشير إلى أن الدوري الإبداعي مقسم الى مرحلتين، المرحلة الأولى وهي المرحلة التي تعني بالتدريب، حيث نتعاون مع جهات حكومية في تأهيل وتدريب الشباب في هذا المجال. وقد قمنا بالتعاون مع مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع لتدريب الروبوت والرياضيات ومجال البرمجة، كذلك تعاونا مع وزارة الاوقاف كشريك اساسي استراتيجي لتحفيظ القرآن وتدريب الطلبة على قراءة القرآن الكريم.



كذلك قمنا بالتعاون مع جمعية الكاريكاتير الكويتية لتعليم الرسم والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ورابطة الأدباء في تعليم القصة القصيرة ومدارس المناظرات لتعليم الشباب بالمناظرات وفي هذا الموسم فعلنا مجالات المناظرات للغة العربية واللغة الانجليزية.



أما المرحلة الثانية فهي مرحلة المنافسة وتبدأ شهر فبراير المقبل وسوف نقوم بفتح باب الشركاء والتنافس مع جهات خارجية ويتم تأهيل الطلبة، وسوف نعلن من خلال دليل المسابقة، الموجود في الموقع الالكتروني للدوري الابداعي الشبابي في الهيئة العامة للشباب، عن الجهات المشاركة في المنافسة، والتي تشمل على سبيل المثال النادي العلمي او Milset او جهات أخرى تقوم بالمشاركة والتنافس مع المشاركين من الدوري الابداعي الشبابي بالتنافس للحصول على المركز الثلاثة في تصفيتين أولية ونهائية.



جوائز الدوري



ماذا عن الفئات الفائزة والمتأهلة؟ وما جوائز الدوري الإبداعي الشبابي؟



٭ تتم المنافسة لجميع المشتركين للتصفية وانتقاء 20 فائزا من كل مستوى للدخول في التصفيات النهائية ولربح المراكز الثلاثة الاولى. وستكون جائزة المركز الاول في المستوى المبتدئ عبارة عن مبلغ 250 دينارا يليه المركز الثاني 150 دينارا والثالث 100 دينار، فيما ستكون جائزة المركز الاول في المستوى المتوسط 350 دينارا والثاني 250 والثالث 150، اما جائزة المركز الأول في المستوى المتقدم فتبلغ 450 دينارا فيما المركز الثاني يحصل على 350 والثالث 250 دينارا.



وبهذه المنافسات الابداعية تتم تهيئة الشباب للعمل نحو دوافع عديدة وهي الجائزة المادية القيمة وتأهيل المشارك من خلال الدورات المجانية لمدة لا تقل عن 10 اسابيع. بهذه الفترة تتم تهيئته للمنافسة بمعايير المسابقات العالمية وللتمثيل للمشاركة عالميا ومحليا والعمل على رغبات المشارك وصقلها وتطوير قدراته ومواهبه.



مساهمات العام والخاص



كيف ترون مساهمة القطاعين العام والخاص بدعمكم؟



٭ هناك جهات كثيرة بالقطاع العام تعتبر شركاء يقومون بالشراكة الاستراتيجية وهم من يزودوننا بالمادة العلمية مع أدلة التدريب، ولدينا تطلع للتعاون في المستقبل القطاع الخاص في دعم الدوري الإبداعي الشبابي سواء عن طريق تقديم الجوائز او من حيث توفير الاماكن، ومن ابرز الجهات الحكومية المشاركة في دعم هذا المشروع مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع، وزارة الاوقاف، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، رابطة الأدباء، جمعية الكاريكاتير الكويتية واخيرا نادي مناظرات المدارس.



عبدالوهاب الزيدان: لدينا في المستقبل تصورات لشراكات استراتيجية أخرى في القطاع الخاص والعام لإنجاح هذه المشاريع وكي نخلق البيئة المناسبة للشباب والبنات نحتاج الى تضافر جهود جميع القطاعات في الدولة.



دعم الكوادر الوطنية



كيف ترون جهود الهيئة العامة للشباب في التنسيق مع مختلف الجهات ودعم الكوادر الوطنية؟



٭ عبدالوهاب الزيدان: يوجد للهيئة العامة للشباب برامج اخرى تتعاون فيها مع جهات مختلفة للدولة، وأذكر هنا مثالا على ذلك ما يتم العمل عليه الآن وهو مشروع صناع العمل الذي يهيئ الشباب الخريجين للعمل في القطاع الخاص ولسد احتياجات سوق العمل لدينا الكثير من المشاريع التي لها رؤية في كيفية الاستفادة من طاقات الشباب ليتم استغلالها بشكل سليم لينخرطوا في سوق العمل مستقبلا.



ما أهم المشروعات الشبابية التي تعمل عليها الهيئة؟



٭ عبدالوهاب الزيدان: مشاريع هيئة الشباب التي تعمل عليها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء تشمل بالإضافة إلى مشروع الدوري الإبداعي الشباب مشروع ملاعبنا واكاديمية الحكام ودوري المناطق ومركز الجوالة بمنطقة الصليبية لذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك مشروع التوجيه الاكاديمي ومشروع صناع العمل ومشروع المبادر المحترف بالإضافة إلى مشروع مدينة الاعمال التكنولوجية.



ماذا عن مشاريعكم المستقبلية؟



٭ عبدالوهاب الزيدان: يتم التركيز الآن على مشروع مدينة الاعمال التكنولوجية الذي يستهدف فئة الشباب الذين لديهم الرغبة في تطوير مشاريعهم من ناحية التكنولوجيا تحديدا (التكنولوجيا الرقمية) ونحن الآن في صدد التصميم والتخطيط لتحقيق لهذا المشروع وبإذن الله سيرى النور بشكل رسمي عندما تعلن الهيئة العامة للشباب عن طريق د.مشعل الربيع.



ومهمة تلك المشاريع بناء بيئة مناسبة للشباب ليستطيعوا الاستثمار في هذه المجالات، ونود ان نذكر بأن دوري الابداع الشبابي من ضمن خطة التنمية الخمسية، نحن الآن في الموسم الثالث وهو مستمر الى الموسم الخامس، حيث يعتبر دوري الابداع الشبابي حاضنة لفئة الشباب لاهتمامه وتطويره بالشباب من سن 7-18 فهي حاضنة طويلة الامد في ظل مدة لا تقل عن 11 سنة وهذا بحد ذاته مشروع تنموي خاص بالشباب.



ماذا قدمتم كجهود مشتركة خلال ازمة كورونا؟



٭ خلال جائحة كورونا قمنا بتحويل جميع مجالات التدريب التي كنا قد بدأنا بها مسبقا الى تدريب «أونلاين» ونحن كنا اول جهة حكومية قادت التدريب باستخدام teams في البداية شكلت الهيئة فريق تعليم إلكتروني استطاع تدريب الموظفين والمدربين والطلبة مع اولياء امورهم على كيفية استخدام هذا البرنامج وقمنا بتشغيل جميع الفصول وقمنا ايضا بتدريب الـ Robot عن طريق مركز صباح الأحمد الذي قام بإيصال الحقائب التعليمية التي يوجد بها تلك «الروبوتات» إلى منازل المتدربين وتم تعليمهم على كيفية تركيبها عن طريق «اونلاين» ولله الحمد كان موسما ناجحا وتم تكراره مرتين.



أيضا قمنا بتشغيل «المبادر المحترف» وجميع اللقاءات كانت اونلاين، بالإضافة الى تشغيل برنامج (تحدي الشباب الدراسي) الذي تم اطلاقه في هيئة الشباب في خلال فترة كورونا وكان مضمون هذا البرنامج تحفيز الشباب لحل الاختبارات وانجازها، والمشارك الفائز يحصل على مبالغ مالية، لله الحمد تم استغلال واستثمار اوقات الشباب خلال تلك الظروف.



كيف يتم التواصل او الاعلان عن تلك البرامج؟



٭ يتم الاعلان عنها عن طريق «برامج التواصل الاجتماعي» باستخدام تويتر او انستغرام، الآن باستطاعة اولياء الامور التواصل معنا مباشرة عن طريق الاتصال او عن طريق ارسال الايميلات لهم.



ما العدد المسموح للمشاركين في الدوري الإبداعي الشبابي؟



٭ اولا، نحن بدأنا بالتدريب منذ اسبوع ومتاح التسجيل الى 3 اسابيع قادمة، وعدد المشاركين الآن 400 وهدفنا هو الوصول الى 2000 مشارك ولدينا خطة او آلية لاستقبال المشاركين من دون اخفاق وتعوض المشاركين الجدد عما فاتهم من تدريب.



ما المراكز التي تستضيف المتدربين؟



٭ عبدالوهاب الزيدان: تم استخدام مركز شباب القادسية ومركز شباب الدعية والقصور ولدينا تعاون مع شركائنا في سليل الجهراء، وهدفنا هو تسهيل الامر على اولياء الامور في توفير مراكز قريبة من مناطقهم السكنية، وهناك إقبال كبير على بعض المراكز مثل القادسية، ونحن بصدد فتح شعب جديدة وانشاء مراكز جديدة بحيث نتواجد في جميع مناطق الكويت.



اختيار المجال



هل لدى المشارك حرية اختيار المجال الذي يرغبه؟



٭ بالطبع، لدى المشارك الحرية في اختيار مجال المسابقة حسب ميوله، حيث توجد نبذة عن كل مسابقة وله الحق بالتدريب في اقرب مركز له، حاليا يتم تدريب المشاركين على المناظرات في مركز شباب الدعية والذي يعتبر الاكثر اقبالا من قبل المشاركين، الرسم والقصة القصيرة في القصور، الروبوت والرياضيات والبرمجة في مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع المتواجد في القادسية والفرع الثاني في سليل الجهراء والشباب يقبلون على مسابقات المناظرات بشكل كبير خاصة النسخة الإنجليزية وتليها مسابقات الروبوت ومسابقات الرسم والاقل على القصة القصيرة.

الدوري يشجع الشباب والبنات على استثمار أوقاتهم وتنمية مهاراتهم



أكد نائب رئيس فريق الدوري الابداعي الشبابي في الهيئة العامة للشباب م.عبدالوهاب الزيدان ان الدوري الابداعي من المشاريع المهمة التي تم ادراجها تحت السياسة الوطنية للشباب وهو ايضا من البرامج المعتمدة للخطة الانمائية للكويت 2020-2025، مشيرا الى ان هيئة الشباب تولي اهمية خاصة لهذا البرنامج خاصة هذه السنة بقيادة مدير عام هيئة الشباب د.مشعل الربيع، حيث تم اطلاق هذا البرنامج بشكل فعلي وانتشاره على مستوى الكويت.



وأضاف الزيدان اننا نوفر من خلال هذا الدوري برامج مختلفة تشجع الشباب والبنات على استثمار اوقاتهم وتنمية المهارات في المجالات التي تستهويهم، ولدينا هدف اننا نستفيد من هذه الطاقات لمستقبل الكويت.















400 مشارك والهدف الوصول إلى 2000















قالت المديرة الفنية لفريق الدوري الابداعي الشبابي د.عبير العميري ان برنامج الدوري الابداعي الشبابي بدأ التسجيل فيه ووصلنا الى 400 مشارك والرقم المستهدف 2000 مشارك، مشيرة الى ان الفئة المستهدفة من اعمار 7 - 18 حسب هواياتهم نهيئهم وندربهم لدخول منافسات بالشراكة مع العديد من الجهات الحكوميـــة في الكثيــر من المسابقــات منهــا المناظــرات والرسم والقصة القصيــرة، موضحــة ان المدربين متخصصون في مجالاتهــم ويساعــدون المشاركــين في المشاركة في المسابقــات الدولية لتمثيل الكويت خارجيا.