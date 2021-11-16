

أعلنت الهيئة العامة للشباب عن تدشين مركز الإرشاد الأكاديمي لإرشاد وتوجيه الطلبة الكويتيين في المرحلة الثانوية للالتحاق بأفضل الجامعات العالمية ومساعدتهم على استيفاء شروط القبول في هذه الجامعات بما يتوافق مع ضوابط وزارة التعليم العالي بشأن بعثات التميز.



وفي هذا الصدد قال مدير عام هيئة الشباب د.مشعل الشاهين في تصريح صحافي أمس، إن المركز أحد المشروعات الرئيسية المدرجة ضمن برنامج العمل الحكومي للفصل التشريعي السادس عشر وتحديدا ضمن مشروعات المحور الثالث تطوير رأس المال البشري، حيث يهدف المشروع إلى تقديم الخدمات التأهيلية والتدريبية والإرشادية وغيرها التي من شأنها أن تعزز فرص قبول الطلبة الكويتيين في أفضل 50 جامعة عالمية والحصول على تعليم أكاديميي مميز.



وأوضح الربيع أن «الإرشاد الأكاديمي» يستهدف طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر في المرحلة الثانوية، إذ سيقوم اختصاصيون أكاديميون وموجهون فنيون بإرشاد الطلبة نحو التقديم على الجامعات المتميزة وتعريفهم بمتطلبات هذه الجامعات واختبارات القبول مثل TOFEELوIELTS وSAT، ومساعدتهم على بناء ملف تقديم متكامل يتضمن السيرة الذاتية والبيان الشخصي، والاستعداد لتقديم اختبار المستوى الأكاديمي والمقابلة الشخصية، مضيفا أن المركز سيوفر ورش عمل توجيهية وتدريبية للطلبة وسيعمل على إشراكهم في أنشطة تطوعية ومجتمعية وابداعية وغيرها.



وذكر أن العديد من أولياء الأمور يستثمرون بأوقاتهم وأموالهم في تعليم أبنائهم خلال المراحل المدرسية لتمكين أبنائهم من الحصول على بعثة دراسية بأفضل الجامعات أملا في تأمين فرصة عمل براتب مجز، إلا أنهم يفاجأون عند التقديم عليها برفض هذه الجامعات طلبات القبول وذلك لعدم استيفائها المتطلبات، وسيساعد ذلك أولياء الأمور على تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم في رسم أفضل المسارات الوظيفية لأبنائهم والتقديم على الجامعات المتميزة.



وشدد على ضرورة التركيز على جودة ونوعية مخرجات الجامعات ومواءمتها مع سوق العمل، وعلى أهمية الاستثمار الأمثل في التحصيل العلمي والأكاديمي والمهني للشباب بهدف بناء رأس مال بشري ذي قدرات تنافسية وخلق سوق عمل متوازن يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والرخاء الاجتماعي.



وأشار إلى أن المركز سيتم تشغيله بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، مثمنا جهود العاملين في الجهات الثلاث في إعداد الشباب وتأهيلهم فكريا وعلميا واجتماعيا وثقافيا، داعيا الطلبة من الجنسين لزيارة موقع الهيئة العامة للشباب www.youth.com.kw والتسجيل إلكترونيا في مركز الإرشاد الأكاديمي تمهيدا للتواصل معهم وتحديد جلسات ارشادية لهم، منوها إلى أن هناك مواعيد محددة من قبل هذه الجامعات لتقديم طلبات الالتحاق بها.