الناصر: ندعم الجهود الدولية لإنهاء الخلاف في اليمن استناداً إلى مبادرة المملكة العربية السعودية للسلام



استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في قصر بيان أمس المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانز غرونبيرغ والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.



حضر المقابلة رئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، عبدالعزيز دخيل الدخيل ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية بالوكالة عبدالعزيز الجارالله.



هذا، والتقى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد في قصر بيان أمس مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانز غرونبيرغ بمناسبة زيارته الرسمية إلى الكويت وتم خلال اللقاء بحث التطورات الأخيرة على الساحة اليمنية والجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن الشقيق. وجدد وزير الخارجية خلال اللقاء التزام الكويت بالوقوف مع وحدة واستقرار اليمن وإعادة الأمن والأمان إلى ربوعه، مؤكدا دعمها للجهود الدولية لإنهاء الخلاف الدائر في اليمن استنادا إلى مبادرة المملكة العربية السعودية للسلام في اليمن ووفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار رقم 2216 لتجاوز الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعانيها الشعب اليمني الشقيق. من ناحيته، أعرب المبعوث الأممي عن بالغ الثناء والتقدير لدور الكويت وإسهاماتها نحو دعم أشقائها في اليمن ولمساعيها الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار على أراضيه وتخفيف المعاناة الإنسانية عن شعبه الشقيق.