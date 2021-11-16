القاهرة - ناهد إمام



قام سفيرنا لدى القاهرة محمد صالح الذويخ، ووكيلة وزارة الثقافة المصرية د.فينوس فؤاد بافتتاح معرض «أوسكار أرض الفن الدولي» بساقية عبدالمنعم الصاوي في العاصمة المصرية الذي تنظمه مؤسسة أرض الفن الدنماركية، وتستمر فعالياته حتى 18 الجاري.



وشارك في الافتتاح عدد من الفنانين التشكيليين منهم د.سعود الفرج من الكويت، وحمدي عبدالله من مصر ونخبة من أساتذة الجامعات والفنانين التشكليين من مصر ومختلف الدول العربية والأجنبية.



وفي تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أعرب السفير الذويخ عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الفني، مشيرا إلى أن الثقافة تقود قاطرة أي علاقات بين الدول والشعوب.



وأشار إلى أنه تفقد لوحات عدد كبير من فناني الكويت في المعرض، وهذا يدل على حيوية العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين مصر والكويت، مؤكدا أن الثقافة هي قاطرة رئيسية في أي علاقة أخوية وبناءة ومتميزة بين أي بلدين وشعبين.



وأوضح السفير الذويخ أن أهمية المعرض أنه يعقد في ظل تداعيات جائحة كورونا المستجد كوفيد -19، وأن الدول خلال عامين ماضيين منذ بدء الجائحة افتقدت التواصل المباشر من خلال المعارض الفنية مثل ذلك الحدث الهام.



وأشاد سفيرنا بالقاهرة صالح الذويخ، بتواجد عدد كبير من الفنانين التشكيليين من الكويت من أساتذة وطلبة ويقومون بعرض أعمالهم الفنية التشكيلية في مصر وتبادل الخبرات والمعرفة.



وأشاد بالحشد الفني الجميل المشارك في المعرض من الكويت مصر ومختلف الدول العربية والأجنبية مما يعبر عن الصداقة والمحبة وتآخي الشعوب.



واختتم الذويخ تصريحاته بالإشارة إلى أنه من المعروف أن الفعاليات الثقافية بين مصر والكويت تتمتع بزخم كبير في هذا الجانب، ولكن العامين الماضيين مع أزمة كورونا فقد حدت من ذلك، والآن يوجد عودة وبقوة من خلال ذلك المعرض الفني التشكيلي.



وخلال الافتتاح، قال رئيس مؤسسة أرض الفن الدنماركية حسن كريم إن المعرض يهدف إلى التقاء الفنانين من مختلف الدول والتعرف على تجاربهم، حيث يعد وسيلة عالمية للاتصال والتقارب بين الشعوب حيث إن الرسم أساس اللغة في الحضارات.



من جانبها، قالت نائبة مدير مؤسسة أرض الفن الدنماركية والمتخصصة في تنظيم عمل معارض دولية وورش عمل، د.صفاء دشتي لـ «الأنباء» ان المعرض يهدف إلى تقارب الأفكار الفنية بين فناني الشعوب.



وذكرت انه في ظل تداعيات جائحة كورونا تم اختيار مصر الحبيبة، لإقامة المعرض الذي يضم 60 فنانا من 19 دولة، موضحة أن مشاركة فناني الكويت تعد الأكبر عددا في المعرض بـ 18 فنانا.



وأشارت إلى أن المعرض يستمر لمدة أسبوع ويعقد مرتين سنويا إلى جانب تنظيم محاضرات وورش عمل.



وأوضحت أن المعرض شهد تكريم الفنانين المشاركين من مختلف الدول من مصر والكويت والدول الخليجية والعربية والأجنبية، مشيرة إلى أنه قام بتصميم الجائزة الفنان علي عاشور من العراق، وقام بتصميم النحت للجائزة النحات محمد البكري من مصر.