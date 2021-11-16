أحيـت السفــــــارة البريطانية في الكويت ذكرى أفراد القوات البريطانية المسلحة الذين توفوا أثناء الخدمة في الدفاع عن بلادهم في الحربين العالميتين الأولى والثانية وكذلك أثناء بعثات حفظ السلام وتحرير الكويت وفي أفغانستان والعراق.



وقالـــت السفيـــرة البريطانية لدى الكويت بيلندا لويس لـ (كونا) أمس الأول خلال المناسبة التي حضرها ممثل نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع إن الحكومة البريطانية حريصة على إحياء ذكرى الذين قاتلوا وضحوا في سبيل بريطانيا تقديرا لدورهم المهم ولأسرهم.



وأضافت أنه «في يوم إحياء الذكرى غايتنا هي أن نحيي ذكرى كل الذين قتلوا أو أصيبوا بإصابات بالغة غيرت مسار حياتهم بسبب الاشتباكات وليس لتمجيد الحروب أو النصر بل لنتذكر التكلفة البشرية بسبب الاشتباكات المسلحة».



وقام القسيس مايكل من كنسية بولس الأنجليكية بقراءة الصلاة على أرواح الذين ماتوا في سبيل بريطانيا ومن ثم استمع الحضور لآيات من القرآن الكريم.



وقال الشيخ صباح محمد صباح السالم، ممثل نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، في الحفل «نشارك اليوم أصدقاءنا البريطانيين في يوم الذكرى تكريما للضحايا الذين سقطوا في النزاعات المسلحة إذ يجمعنا تاريخ عريق وعلاقة راسخة من الصداقة تمتد لأكثر من 120 عاما»



وجدد الشيخ صباح المحمد التقدير والامتنان للمملكة المتحدة حكومة وشعبا على دورها في التحالف الدولي لتحرير الكويت وبطولة الجنود البريطانيين الذين سقطوا من أجل تحرير الكويت من براثن الغزو الغاشم.



وشارك في الحفل العديد من السفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية ورؤساء البعثات العسكرية الأجنبية في مراسم الذكرى، حيث قاموا بوضع الورود الحمراء أمام النصب التذكاري للجنود.