القاهرة ـ خديجة حمودة



استعرض الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، وكذلك إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس السيسي امس من رئيس جمهورية روسيا الاتحادية.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاتصال شهد التباحث حول عدد من موضوعات العلاقات الثنائية، خاصة التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية والطاقة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس الروسي أكد حرص بلاده على الاستمرار في الارتقاء بالتعاون المثمر والوثيق بين البلدين الصديقين، فضلا عن الأهمية التي يوليها للتنسيق والتشاور المنتظم مع الرئيس السيسي بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية. من جانبه، ثمن الرئيس السيسي علاقات الشراكة الممتدة مع روسيا، والتي تكللت بإبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين، والتي فتحت آفاقا جديدة للتعاون الثنائي في العديد من المجالات والمشروعات المشتركة، بالإضافة إلى الجاري تنفيذها. وتم خلال الاتصال مناقشة تطورات أهم الملفات الإقليمية والدولية بالمنطقة، حيث عبر الرئيس الروسي عن تقديره للجهود الشخصية للرئيس السيسي في هذا الإطار، والتي عززت المسارات السياسية لتسوية الأزمات بالمنطقة، الأمر الذي رسخ دور مصر كمركز ثقل لصون السلم والأمن في محيطها الإقليمي، مؤكدا حرص بلاده على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف مع مصر.