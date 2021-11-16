القاهرة ـ خديجة حمودة



أحيت السفارة البريطانية بالقاهرة الذكرى السنوية لأرواح ضحايا الحربين العالميتين (الأولى والثانية)، وذلك بمشاركة القوات المسلحة المصرية ووفود سياسية وعسكرية رفيعة المستوى وعدد من أسر ضحايا المعركة والمحاربين القدماء وعناصر من الموسيقات العسكرية.



أجريت المراسم بمنطقة مقابر الكومنولث الحربية في هليوبوليس، وأعقب ذلك أداء ترانيم الصلاة والوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الحرب، كما اشتملت المراسم على قيام قادة الوفود الأجنبية بوضع أكاليل الزهور على قبر ضحايا الحربين العالميتين (الأولى والثانية).



حضر المراسم مساعد قائد المنطقة المركزية العسكرية وعدد من السفراء والملحقين العسكريين المعتمدين لدى مصر.