أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري طارق شوقي أن عملية تطوير التعليم تتم وفقا لمعايير علمية وليس وفقا للأهواء.



وأوضح قال وزير التربية والتعليم - في تصريحات خاصة مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» مساء امس الأول أنه تم إعداد مناهج متعددة التخصصات للطلاب في إطار تطوير التعليم، لافتا إلى أن المناهج المصرية تدرس في أميركا وسنغافورة.



وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الدولة ماضية في تطوير التعليم منذ عام 2016 وتم وضع إطار عام للمناهج منذ عام 2017 ليحدد مخرجات التعلم منذ رياض الأطفال وحتى نهاية التعليم قبل الجامعي.



وأضاف أن كافة الطلاب في الصف الرابع الابتدائي ليسوا مستحدثين على هذا النظام حيث انهم بدأوا هذا النظام منذ ثلاثة أعوام.



وانتقد وزير التربية والتعليم تناول المناهج التعليمية وانتقادها من خلال منابر الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي، مشددا في الوقت ذاته على عدم صحة هذا الأمر.



وأوضح شوقي أن مواقع التواصل الاجتماعي لن تحدد طبيعة المناهج التي يتم تدريسها، مبينا في الوقت ذاته أنه تم توفير للطلاب وأولياء الأمور مصادر بديلة لتوصيل المعلومة بديلا للمدرس. وأضاف أن البعض ينساق وراء الموجة على وسائل التواصل الاجتماعي وينتقدون فقط لمجرد الانتقاد دون علم أو دراية.



ونفى وزير التربية والتعليم حدوث أزمة في منهج الصف الرابع الابتدائي، مشددا على عدم صحة زيادة المناهج الدراسية للصف الرابع الابتدائي من 5 مواد إلى 13 مادة.



وأكد شوقي أن الوزارة لا تنزعج من أي رأي أو حوار منطقي، موضحا أن الهدف الوصول إلى الأفضل والتعلم بصورة أفضل، بعيدا عن الهجوم المغرض والتطاول الشخصي وعدم الاعتراف بجهد الناس. وأشار إلى أنه تم إعداد مناهج متعددة التخصصات للطلاب في إطار تطوير التعليم، مضيفا أن التعليم أصبح للتعلم وليس للامتحان.



وقال وزير التربية والتعليم طارق شوقي إنه لا ينزعج من التعليقات حول نظام التعليم الجديد، مبينا أن الوزارة الأكثر تفاعلا مع المواطنين، إضافة إلى أنه يتواصل مع المواطنين بصورة شخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«واتساب».



وأضاف أن الانزعاج يكون من التطاول والسخرية بدون علم، لافتا إلى أن هناك فرقا ما بين توجيه السؤال من أجل السؤال، وما بين إظهار البطولة في النقد والاعتراض دون رؤية الجيد. وقال وزير التربية والتعليم إنه تم إلغاء نماذج الامتحانات تماما، مضيفا أن المناهج سيتم تدريسها حتى موعد الامتحان وسيكون الامتحان فيما تعلمه الطالب فقط. وأضاف أن هناك مجموعة كانت تتكسب من نظام التعليم القديم وتحاول توجيه أولياء الأمور بشأن منهج الصف الرابع والموضوعات الأخرى، مبينا أن هؤلاء لا يعجبهم نجاح التجربة لأنها ضد مصالحهم لذلك يحاولون إحباط عملية التطوير.



وأوضح الوزارة ليست مسؤولة عن الدروس الخصوصية ولكن أولياء الأمور هم المسؤولون لمواجهة هذا الأمر. ولفت إلى أن الوزارة تقدم كل ما تستطيع تقديمه حتى يتم الاستغناء عن الدروس الخصوصية لطلاب الصف الرابع الابتدائي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم تسليم جميع الكتب للمدارس الحكومية مع بدء العام الدراسي، ويتم تدريب المعلمين بصورة دورية على المناهج التعليمية.