أعلنت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب د.رشا راغب عودة انعقاد منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 في مدينة شرم الشيخ.



من جهتها، أعربت المتحدث الرسمي باسم منتدى شباب العالم سارة بدر ـ خلال مؤتمر صحافي بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب امس ـ عن فخرها لعودة انعقاد المنتدى بعد توقف لمدة عام بسبب أزمة كورونا، مشيرة إلى أن المنتدى حقق نجاحات كبيرة على المستوى الدولي في نسخه الثلاث السابقة.



يذكر أن منتدى شباب العالم يعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع بحضور 3 آلاف شاب، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم، وانطلقت النسخة الثالثة منه في 14 ديسمبر 2019، بمشاركة واسعة من شباب العالم وصلت إلى 7 آلاف مشارك.



ويتناول منتدى شباب العالم 3 محاور رئيسية: السلام والتنمية والإبداع، ومن خلالها تتم مناقشة عدد كبير من الموضوعات المختلفة التي تهم الشباب، مما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل.



وأكدت المتحدث باسم منتدى شباب العالم سارة بدر أن المنتدى سيتناول جائحة كورونا من خلال جلسات النسخة الرابعة، مضيفة أن المنتدى سيشهد جلسات في مجال الطاقة ودور المؤسسات الدولية في مواجهة جائحة كورونا والتحول الرقمي لعالم ما بعد الجائحة.



وأضافت سارة بدر ـ خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن انطلاق منتدى شباب العالم ـ «كما سيشارك مسرح شباب العالم في تقديم قصص نجاحات ملهمة للشباب، وسيتم تخفيض الأعداد نظرا لظروف جائحة كورونا».



وأكدت وجود خطة محكمة مع أجهزة الدولة بشأن الإجراءات الاحترازية وحصول كل المشاركين على لقاح كورونا ومتابعة الإجراءات الوقائية طيلة فترة المنتدى، وفحص يومي لجميع المشاركين والضيوف، فضلا عن تواجد كاميرات حرارية.



وأشارت المتحدث باسم منتدى شباب العالم إلى أن المنتدى استضاف خلال النسخ السابقة 15 ألف شاب من 160 دولة حول العالم.