القاهرة ـ ناهد إمام



شهد الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني والطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران توقيع عقد بين شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وشركة OEMServices بهدف التعاون في مجال توفير وحدات قطع الغيار المختلفة لأسطول مصر للطيران، على أن تشرف شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية على تنفيذ العقد الذي يمتد لعدة سنوات.



وأوضح بيان «مصر للطيران» أن الطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وقع العقد مع ديديه جرانجر الرئيس التنفيذي لشركة OEMServices، مضيفا أنه تم توقيع العقد خلال فعاليات مشاركة الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة بجناح متميز بمعرض Dubai Airshow 2021.



وأصاف الطيار عمرو نبيل رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن التعاقد مع شركة OEM Service بالتنسيق مع شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية يسهم في الحصول على خدمة فنية متميزة ممثلة في توفير قطع غيار لبعض طائرات أسطول شركة مصر للطيران بما يضمن استدامة واعتمادية تشغيل الطائرات.



من جانبه، قال م.هاني صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، إن اختيار شركة OEMServices جاء بعد دراسة مستفيضة للسوق وتحقيق المواصفات الفنية المطلوبة ويحقق أهداف الشركة اقتصاديا، مؤكدا أن شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية تحرص دائما على توفير أفضل خدمة فنية لأسطول طائرات مصر للطيران المختلفة وعملائها من مختلف شركات الطيران، ويهدف هذا التعاقد إلى تعزيز التعاون مع شركة OEMServices لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال توفير قطع الغيار.