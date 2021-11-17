بيروت ـ خلدون قواص



أكد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام الحرص الشديد، على أن تكون علاقة لبنان متميزة مع الدول العربية، وعلى التمسك بالانتماء العربي، وأهمية الدور العربي والعمل الجاد على اجتياز هذه المرحلة بالحكمة والديبلوماسية الأصيلة.



وشدد بعد لقائه مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، على ان موضوع سعر صرف الدولار هو مصرفي نقدي بامتياز، ويتأثر بشكل كامل بالعوامل السياسية، وقال: أن انخفاض سعر الدولار أو استقراره لا يكون إلا نتيجة عمل اقتصادي جبار، ونتيجة نجاح مفاوضات صندوق النقد، والحركة الاقتصادية الرائجة في قلب البلد، واليوم نعول على بعض عناصر النجاح بالاتفاق مع صندوق النقد، وضخ بعض السيولة في البلد نتيجة اتفاقات دولية أو داخلية، وهذا من الممكن أن يحسن سعر الصرف، لكن طبعا سيكون هذا مبنيا على هذه المعطيات الاقتصادية التي تساعده، فإن أي عمل سياسي سلبي سيؤثر على الوضع المالي والاقتصادي، وسيخلق خوفا وهلعا بالسوق، وبالتالي سيؤثر على سعر الصرف. وقد لاحظنا ذلك في آخر الأسبوع الماضي عندما ارتفع سعر الدولار.



وختم بالقول: وزارة الاقتصاد معنية بأن تطبق القانون، ودورنا حمائي ورقابي كبير جدا على أسعار السلع ولقمة عيش المواطن اللبناني، ونحن كوزارة اقتصاد هاجسنا الأول والأخير اليوم ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطن اللبناني، هدفنا أن نحقق وجود الدولة وحماية المستهلك وحماية الجودة والعمل على استقرار الوضع النقدي.