قدم نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري درسا متقدما في الرميات الثلاثية جمع من خلالها 27 نقطة من أصل 37 سجلها في المباراة وأسهمت في عودة فريقه إلى سكة الانتصارات بفوزه 117-99 على بروكلين نتس الثلاثاء في الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة. وأحرز كوري 27 نقطة من خارج القوس (رميات ثلاثية)، ليمنح ووريرز فوزا مستحقا على مضيفه نتس وزميله السابق في غولدن ستايت كيفن دورانت. وهذه المرة السابعة والثلاثون يسجل فيها كوري تسع ثلاثيات في مسيرته. في المقابل، كان جيمس هاردن أفضل مسجلي فريق بروكلين برصيد 24 نقطة، بينما أنهى دورانت المباراة مع 19 نقطة، فيما أحرز بروس براون 14 نقطة. وبهذا الفوز، عزز غولدن ستايت صدارته للمنطقة الغربية مع 12 انتصارا وخسارتين، وفرض نفسه منافسا فعليا على البطولة بعدما غاب عن الأدوار الإقصائية في الموسمين الماضيين.



وفي مباراة أخرى، استعاد لوس أنجيليس كليبرز توازنه بعد سقوطه أمام شيكاغو بولز، بفوزه على سان أنتونيو سبيرز 106-92 في مباراة سجل فيها بول جورج 34 نقطة مع 9 مرتدات، فيما ألحق يوتا جاز الخسارة الخامسة تواليا بفيلادلفيا سفنتي سيكسرز وفاز عليه 120-85.



من جهة أخرى، أعلن نادي لوس أنجيليس ليكرز في بيان ان ملعبه الشهير المعروف بـ «ستيبلز سنتر»، سيكون باسم جديد الشهر المقبل في صفقة تبلغ قيمتها 700 مليون دولار مع منصة العملات الرقمية «كريبتو دوت كوم» التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها.