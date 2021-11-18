أعلنت محكمة مدينة الدوريت الكينية أنها وجهت تهمة القتل العمد لزوج العداءة الكينية المغدورة أغنيس تيروب التي وجدت مقتولة في منزلها الشهر الماضي.



ونفى ابراهيم روتيتش المعروف بإيمانويل التهم الموجهة إليه خلال مثوله أمام المحكمة.



وعثر على تيروب، حاملة برونزيتين في سباق 10 آلاف متر ضمن بطولة العالم لألعاب القوى، ميتة بطعنات سكين في منزلها الواقع في مركز إيتن التدريبي في غرب كينيا، وأكدت الشرطة الكينية حينها أنها بدأت البحث عن زوج تيروب، المتهم الرئيس بقتلها بعد ان «أجرى اتصالا هاتفيا بوالديها ليعلمهما بأنه قام بعمل سيئ».



وبحسب الاتهام، يتبين أن روتيتش قام بقتل زوجته قبل يوم واحد من اكتشاف جثتها وأوقف في 14 أكتوبر في مومباسا المدينة الساحلية الواقعة جنوب شرق البلاد واقتيد الى التحقيق.



وستنظر المحكمة في الاول من ديسمبر المقبل في الطلب المقدم من قبل روتيتش للافراج عنه بكفالة.