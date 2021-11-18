قبل نحو عام من إقامة مونديال قطر بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022 بمشاركة 32 منتخبا تأهل منها حتى الآن 10 من أوروبا بالإضافة إلى عملاقي أميركا الجنوبية البرازيل والأرجنتين والدولة المضيفة قطر، تلقي وكالة «فرانس برس» نظرة على مشهد التصفيات في كل قارة:



أوروبا - المنتخبات المشاركة في التصفيات (55)



٭ المراكز المؤهلة: 13



٭ المنتخبات التي تأهلت حتى الآن: 10



باتت الدنمارك أول منتخب يحجز بطاقته إلى النهائيات في 12 أكتوبر الماضي على أرضية الملعب، لحقت به 9 منتخبات أوروبية هي: ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، كرواتيا، إسبانيا، صربيا، إنجلترا، سويسرا وهولندا.



فيما ستخوض المنتخبات الأوروبية التي احتلت المركز الثاني في المجموعات العشر الملحق وهي: البرتغال، السويد، ايطاليا، أوكرانيا، ويلز، اسكتلندا، تركيا، روسيا، پولندا ومقدونيا الشمالية بالإضافة إلى أفضل منتخبين (غير مؤهلين عبر التصفيات) في آخر نسخة من دوري الأمم الأوروبية وهما (تشيكيا والنمسا)، على ان تقام مباريات الملحق من 24 الى 29 مارس المقبل.



وخلافا للنظام القديم، لن يقام الملحق الفاصل بمواجهات مباشرة من مباراتي ذهاب وإياب، بل ستقسم المنتخبات الـ 12 على 3 مسارات تحدد بموجب قرعة ويتنافس في كل منها 4 منتخبات بنظام نصف نهائي (24 مارس المقبل) ومباراة نهائية (29 مارس المقبل) يتأهل الفائز فيها إلى المونديال (3 مسارات = 3 منتخبات متأهلة عن كل مسار).



أفريقيا - المنتخبات المشاركة في التصفيات (54)



٭ المراكز المؤهلة: 5



٭ المنتخبات التي تأهلت حتى الآن: لا أحد



انتهت مباريات الدور الثاني من التصفيات الثلاثاء وأسفرت عن تأهل 10 منتخبات إلى الدور الحاسم وهي: الجزائر، نيجيريا، تونس، الكاميرون، مالي، مصر، السنغال، المغرب، غانا وجمهورية الكونغو الديموقراطية.



وستخوض هذه المنتخبات فيما بينها مباريات ذهابا وإيابا بحسب القرعة التي ستسحب في الدوحة في 18 ديسمبر على هامش نهائي كأس العرب.



آسيا - المنتخبات المشاركة في التصفيات (46)



٭ المراكز المؤهلة: 5 أو 6



٭ المنتخبات التي تأهلت حتى الآن هي قطر (الدولة المضيفة)



وتملك قطر الدولة المضيفة بطاقتها في جيبها، فيما يشارك حاليا 12 منتخبا وزعت على مجموعتين وتتواجه في ما بينها ذهابا وإيابا على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات، وفي المقابل يلتقي صاحبا المركز الثالث في المجموعتين ذهابا وإيابا أيضا على ان يتأهل الفائز في مجموع المواجهتين لخوض ملحق دولي.



أميركا الجنوبية - المنتخبات المشاركة في التصفيات (10)



٭ المراكز المؤهلة 4 أو 5



٭ المنتخبات التي تأهلت حتى الآن: 2



كانت البرازيل التي لم تغب عن شمس المونديال إطلاقا منذ النسخة الأولي في الأوروغواي بالعام 1930 على الموعد مجددا وحسمت أمرها في 12 نوفمبر بفوزها على كولومبيا، ولحقت بها الأرجنتين امس الأول بعد تعادلها السلبي مع البرازيل، وذلك لأن النتائج الأخرى صبت في صالحها، كما تبدو الإكوادور في وضع أكثر من جيد لحسم البطاقة الثالثة، في حين ستكون المنافسة مستعرة على البطاقة الرابعة والأخيرة المؤهلة مباشرة إلى النهائيات بين 5 منتخبات هي كولومبيا، البيرو، تشيلي، الأوروغواي، الباراغواي وحتى بوليفيا حيث لا يفصل بينها سوى نقطتين.



كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي) - المنتخبات المشاركة في التصفيات (35)



٭ المراكز المؤهلة: 3 أو 4



٭ المنتخبات التي تأهلت حتى الآن: لا أحد



وتخوض 8 منتخبات الدور النهائي بنظام الدوري وينتهي في 30 مارس، على أن تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى (حاليا كندا والولايات المتحدة والمكسيك) إلى النهائيات في قطر، في حين يخوض المنتخب صاحب المركز الرابع (بنما حاليا) الملحق الدولي.



أوقيانيا - المنتخبات المشاركة في التصفيات (11)



٭ المراكز المؤهلة: لا شيء أو واحد



٭ المنتخبات التي تأهلت حتى الآن: لا أحد



بسبب جائحة كوفيد-19، لم تقم التصفيات التي كانت مقررة في سبتمبر عام 2020. بيد أن الاتحاد الاوقياني للعبة أعلن في سبتمبر الماضي انه سينظم بالاتفاق مع الاتحاد الدولي (فيفا) دورة تصفيات في مارس 2022 في قطر على أن يخوض بطل هذه التصفيات الملحق الدولي.