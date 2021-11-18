أعرب النجم السويسري المخضرم روجيه فيدرر الذي يتعافى من آثار جراحتين في ركبته أبعدتاه عن الملاعب منذ أشهر عدة، عن أمله في العودة إلى المنافسات صيف عام 2022 وبالتالي استبعد نفسه من المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في التنس مطلع العام المقبل.



جاء كلام فيدرر في مقابلة أجرتها معه صحيفتا «لا تريبون دو جنيف» و«24 ساعة» وقال لدى سؤاله عن إمكانية مشاركته في أستراليا: «صراحة، سأكون مندهشا في المشاركة حتى في ويمبلدون، وبالتالي لا تدخل بطولة أستراليا ضمن تفكيري».



ولم يخض فيدرر سوى 13 مباراة خلال العام الحالي وتراجع تصنيفه العالمي إلى المركز السادس عشر، وذلك بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين في ركبته.



ورجح فيدرر أن تكون «العودة إلى المنافسات صيف عام 2022»، مؤكدا أن «الأشهر الأربعة أو الخمسة المقبلة ستكون حاسمة»، مضيفا كان لا بد لي من الخضوع للعملية من اجل راحتي على المدى البعيد، من اجل ممارسة رياضة التزلج مع أولادي، ولعب كرة القدم او التنس مع أصدقائي في العقود القادمة، الأولوية بالنسبة إلي هي استعادة حالتي البدنية من أجل حياتي الشخصية». ولا يستطيع فيدرر الركض قبل يناير المقبل قبل ان يبدأ بتدريبات «تشبه إلى حد ما التنس» بحسب قوله في مارس أو أبريل المقبلين. وختم فيدرر الفائز بـ 20 لقبا كبيرا «السؤال الذي يطرح نفسه بالنسبة إلي، هل سأشعر بأوجاع باللعب بطريقة يومية، قلبي يرد بالإيجاب، أتخذ الأمور كما تأتي وحتى لو أني أدري أن النهاية أصبحت قريبة أود خوض بعض المباريات الكبيرة».