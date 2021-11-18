بعد غياب 8 سنوات، ستعود هولندا الى نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، بعد أن ضمنت الثلاثاء تأهلها المباشر بفوز متأخر 2-0 على النرويج في روتردام، فيما تأهلت كل من تركيا وأوكرانيا لخوض الملحق، بعد الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية.



وأكملت هولندا التي غابت عن نسخة روسيا 2018 عقد المنتخبات الـ 10 المتأهلة مباشرة عن أوروبا بفوزها بهدفين عبر ستيفن بيرخفين (84) وممفيس ديباي (90+1).



وتصدر المنتخب البرتقالي مجموعته السابعة برصيد 23 نقطة أمام تركيا (21) الفائزة 2-1 على مضيفتها مونتينيغرو لتتأهل لخوض الملحق في مارس المقبل، فيما اكتفت النرويج بالمركز الثالث (18).



وجاء تأهل المنتخب البرتقالي أمام أعين مدربه لويس فان غال الجالس على كرسي متحرك بعد أن انزلق وسقط على وركه، وقال فان غال بعد الفوز: «أعتقد أننا سيطرنا على المباراة لمدة 90 دقيقة، وحصلت النرويج على فرصة واحدة، هنأت لاعبي فريقي مع نهاية الشوط الاول لأنهم التزموا بالخطة». وقال القائد فيرجيل فان دايك: «بالطبع هناك الكثير من الامور التي يمكن تحسينها ولكن النتيجة كانت أهم شيء، نحن ذاهبون الى قطر».



وكانت هولندا وصيفة 1974، 1978 و2010 فوتت فرصة التأهل في الجولة السابقة عندما فرطت بتقدم هدفين لديباي أمام مونتينيغرو لتتلقى هدفين في الدقائق الثماني الاخيرة وتكتفي بالتعادل 2-2. ولعبت النرويج بغياب مهاجمها الفتاك إرلينغ هالاند المبتعد منذ فترة عن الملاعب بسبب الاصابة، علما أنه كان صاحب الهدف عندما تعادل المنتخبان 1-1 في المباراة الاولى التي جمعتهما في أوسلو في التصفيات في سبتمبر الماضي.



في المباراة الأخرى، تقدمت مونتينيغرو في الدقيقة الثالثة عبر فاتوس بيكيرجاج قبل أن تعود تركيا من خلال كريم أكتور أوغلو (22) وأوركون كوكشو (60).



كما فازت لاتفيا 3-1 في جبل طارق في مباراة هامشية.



وتغلبت فرنسا، الضامنة تأهلها الى نهائيات كأس العالم، على مضيفتها فنلندا 2-0 وأسدت خدمة لأوكرانيا التي انتزعت بطاقة الملحق بفوزها على البوسنة والهرسك 2-0 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.



ورفعت فرنسا رصيدها الى 18 نقطة مقابل 12 لأوكرانيا، و11 لفنلندا. واحتاج كريم بنزيمة الذي نزل في الدقيقة 57 الى 9 دقائق فقط لافتتاح التسجيل بعد ان تبادل الكرة مع كيليان مبابي فأطلقها داخل الشباك (66).



ونجح بنزيمة في التسجيل في آخر 4 مباريات لمنتخب بلاده تواليا، وبات أول لاعب يحقق هذا الانجاز من ان قام بنفسه بذلك بين نوفمبر عام 2013 يونيو 2014.



وهي المباراة الثامنة عشرة تواليا التي ينجح فيها منتخب فرنسا في تسجيل هدف على الاقل، فعادل رقمه الشخصي السابق الذي حققه بين سبتمبر عام 1999 اكتوبر 2000.



وسرعان ما أضاف مبابي الهدف الثاني بحركة فنية رائعة بكرة لولبية بعيدا عن متناول الحارس الفنلندي (76) رافعا رصيده الى 24 هدفا في 53 مباراة دولية.



وفي المباراة الثانية عادت أوكرانيا بفوز ثمين على البوسنة والهرسك 2-0 لتخطف المركز الثاني في المجموعة وبطاقة الملحق.



وبتعادلها 1-1 مع بلجيكا في المجموعة الخامسة، ضمنت ويلز أن تكون من بين المنتخبات المصنفة في المستوى الاول في الملحق وبالتالي خوض الدور نصف النهائي على أرضها.



ودخلت ويلز الى اللقاء وهي ضامنة الملحق بفضل نتائجها في دوري الامم الاوروبية.