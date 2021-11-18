ألهب منتخب كندا جماهيره في إدمونتون، حيث بلغت درجة الحرارة -9 مئوية، بفوزه على المكسيك 2-1 وتصدره المجموعة الموحدة في منطقة الكونكاكاف المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 في كرة القدم. بهدفين من مهاجم بشيكتاش التركي كايل لارين (45+2 و52) رد عليهما بآخر شرفي هكتور هيريرا (90)، تسلقت كندا الترتيب مستفيدة من تعادل الولايات المتحدة مع جامايكا (1-1). وفي مجموعة يتأهل منها 3 منتخبات مباشرة إلى كأس العالم فيما يخوض الرابع ملحقا دوليا، رفعت كندا رصيدها إلى 16 نقطة من 8 مباريات من أصل 14، مقابل 15 للولايات المتحدة و14 لكل من المكسيك وبنما. بينما يبدو الفارق كبيرا مع باقي المطاردين، في ظل امتلاك كوستاريكا الخامسة تسع نقاط وجامايكا 7 والسلفادور 6. على ملعب كومنولث ستاديوم، غطت الثلوج الأرضية الخضراء قبل صافرة البداية في مباراة شهدت خشونة بين الطرفين. واستحقت كندا الفوز لتعزز فرصها في بلوغ النهائيات الثانية في تاريخها بعد 1986 في المكسيك، عندما خسرت مبارياتها الثلاث في دور المجموعات. في المقابل، أخفقت الولايات المتحدة في تحقيق فوز ثالث تواليا بتعادلها مع مضيفتها جامايكا 1-1 في كينغستون.



وتغلبت كوستاريكا على ضيفتها هندوراس في الرمق الأخير 2-1، وبالنتيجة عينها، فازت بنما على ضيفتها السلفادور.