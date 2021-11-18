عبدالوهاب الرشود: العمل المجتمعي والإنساني ضمن أولويات مسؤولية «بيتك» المجتمعية

التبرع المقدم سيخصص جزء منه لعلاج مرضى قطاع غزة.. والجزء الآخر للاجئين السوريين

الأميرة غيداء طلال: نقدر مبادرة «بيتك» بدعم مركز الحسين للسرطان ضمن جهوده الإغاثية

مها البرجس: التعاون بين «الهلال الأحمر» ومؤسسة «الحسين للسرطان» قائم منذ 2016

وقّع الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) بالتكليف عـبـدالـوهاب الـرشـود، اتفاقيتي تبرع مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي ممثلة بالأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي مها البرجس، ومؤسسة ومركز الحسين للسرطان ممثلة بسمو الأميرة غيداء طلال رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان في الأردن، بهدف تغطية علاج مرضى السرطان من اللاجئين السوريين ومن قطاع غزة في الأردن.



وحضر حفل التوقيع الذي أقيم في مقر مؤسسة الحسين للسرطان في العاصمة الأردنية عمان، سفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني، ومستشار جمعية الهلال الأحمر الكويتي مساعد العنزي، ومدير عام مؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش.



الدعم الإنساني



وعلى هامش حفل التوقيع، أشار الرشود الى أن الدعم الإنساني المقدم من «بيتك» إلى مركز الحسين للسرطان جزء من العمل المجتمعي والإغاثي الذي يقوم به البنك ضمن إطار التزامه ومسؤوليته المجتمعية.



وأضاف ان التبرع المقدم من «بيتك» سيتم تخصيص جزء منه لعلاج المرضى من أبناء قطاع غزة، والجزء الآخر لعلاج اللاجئين السوريين، معربا عن اعتزازه بالشراكة مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي بتنفيذ البرامج الإنسانية والإغاثية النوعية.



وأكد الرشود ان «بيتك» يحرص على ان يكون العمل المجتمعي والإنساني ضمن أولوياته، كما أن مبادرات الإغاثة كانت ومازالت في مقدمة هذا العمل، منوها بنجاح العديد من برامج التعاون المشترك المثمر مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي في الكويت وخارجها، والتي أكدت ريادة «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية وتميز سجله الحافل بالإنجازات والمبادرات المجتمعية.



الجهود الإغاثية



من جهتها، أعربت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان في الأردن، عن تقديرها وشكرها للكويت ولمبادرة «بيتك» بدعم مركز الحسين للسرطان ضمن جهوده المجتمعية والإغاثية.



بدورها، أثنت البرجس على جهود «بيتك» المجتمعية والإغاثية، مبينة أن التعاون القائم بين الهلال الأحمر الكويتي ومركز الحسين للسرطان مستمر منذ عام 2016، حيث تمت تغطية تكاليف علاج الكثير من مرضى السرطان.



وذكرت ان تخصيص جزء من التبرع الإنساني المقدم من «بيتك» لعلاج المرضى من قطاع غزة يأتي نظرا للأوضاع الصعبة التي يعيشها أبناء القطاع وما يعانيه مريض السرطان من نقص في الأدوية والرعاية اللازمة.



الجدير بالذكر ان «بيتك» وقع اتفاقية مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي لتنفيذ مشاريع إغاثية وطبية للاجئين السوريين والمحتاجين في الأردن بالتعاون مع الهلال الأحمر الأردني. وتشمل الاتفاقية دعم مبادرات كسوة الشتاء، والإغاثة الطبية، ومشاركة أطباء كويتيين في العمليات الجراحية، وتأمين الغذاء لمدة سنة، إلى جانب إنشاء عيادة، وغير ذلك من أنشطة مجتمعية ضمن الاتفاقية.