أعلنت شركة طلبات للتجارة السريعة وتوصيل الطعام بالمنطقة، عن توقيع اتفاقية استراتيجية تعد الأولى من نوعها مع جمعية صباح السالم التعاونية بهدف طرح وتوصيل منتجات وسلع الجمعية إلى المستهلكين عبر منصة طلبات وبذلك تصبح جميع الأصناف الموجودة بالجمعية متوافرة من خلال منصة «طلبات».



وبهذه المناسبة، قال المدير الإداري لـ «طلبات الكويت» بدر الغانم، في تصريح، إن هذه الاتفاقية الاستراتيجية تعد قيمة مضافة لقطاع الخدمات التي تتوافر عبر منصة «طلبات»، مؤكدا على أن هذه الخطوة ستكون البداية للتوسع في خدمة قطاع التعاونيات مما يعزز عملية انتقال هذا القطاع المهم والحيوي إلى الجمعيات الرقمية ومواكبة تطلعات المستهلكين.



من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية صباح السالم أحمد العتيبي، إن التعاون المشترك بين الجمعية وشركة «طلبات» يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز ونمو مبيعات الجمعية وتلبية احتياجات الجمهور والمساهمين، مبينا أن هذه الشراكة تهدف لأن تكون انطلاقة لتعزيز دور الجمعية وخدماتها للمواطنين والمقيمين.