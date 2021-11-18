على هامش مشاركته في معرض دبي للطيران، زار وفد شركة الخطوط الجوية الكويتية برئاسة الرئيس التنفيذي م.معن رزوقي يرافقه مساعد الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات الكابتن عيسى الحداد، ومدير دائرة العلاقات العامة والإعلام فايز العنزي ومستشار الرئيس التنفيذي خالد البستان، جناح الكويت المشارك في معرض أكسبو 2020 دبي.



وأوضحت «الكويتية» في بيان صحافي، أنه كان في استقبال الوفد د.بدر العنزي مدير جناح الكويت بالمعرض، ومازن الأنصاري نائب مدير الجناح واللذان قاما بمرافقة الوفد خلال زيارة الجناح وتقديم شرح مفصل عن طبيعة مشاركة الكويت والأهداف المرجوة منها، خاصة أن الكويت تشارك ضمن قطاع الاستدامة الذي يمثل أحد قطاعات اكسبو دبي الثلاثة.



وعلى هامش الزيارة، أشاد الرئيس التنفيذي للخطوط الكويتية م.معن رزوقي بجناح الكويت المشارك في المعرض وما تضمنه من إبداعات بأيد وطنية، إضافة إلى مشاركة جهات عديدة من القطاعين الحكومي والخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة الكويتية.



وثمن رزوقي في الوقت ذاته الجهود الحثيثة والملموسة لوزارة الإعلام والقائمين على الجناح لما يمتاز به من تفاصيل شاملة عن تاريخ الكويت وإنجازاتها السابقة والحالية والتي يتم عرضها للزائرين ورواد المعرض بطريقة مبتكرة وعصرية تبرز دور الكويت الريادي على جميع المستويات.