قام البنك التجاري الكويتي، بالتعاون مع محافظة حولي، بالتبرع بجهاز برايل لجمعية المكفوفين الكويتية لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة البصرية ومساعدتهم على التعلم.



وتأتي هذه المبادرة استكمالا للترتيبات التي قام بها البنك مسبقا مع محافظات الكويت ومنها محافظة حولي بهدف تقديم كل سبل الرعاية والدعم للأنشطة الاجتماعية التي تنظمها محافظات الكويت لخدمة كل فئات المجتمع وعلى رأسهم ذوو الهمم وتهدف إلى ترسيخ الوعي بأهمية مساعدة هذه الشريحة وتذليل الصعاب التي تواجههم.



وفي هذا السياق، قالت نائبة المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في البنك أماني الورع: «يحرص البنك التجاري الكويتي على تأصيل النظرة الإيجابية تجاه فئات المجتمع كافة وذوي الإعاقة البصرية بصفة خاصة وذلك بتوفير كل سبل الدعم والرعاية الكفيلة بمنح هذه الفئة فرصة للمشاركة في الأنشطة المجتمعية المتنوعة وتمكينهم من ممارسة حياتهم اليومية معتمدين على أنفسهم».