أعلن بنك وربة عن طرح خدمة رقمية جديدة لتحويل الأموال عبر «ويسترن يونيون» على مدار الساعة لأكثر من 200 دولة حول العالم، وذلك عبر تطبيق بنك وربة للخدمات المصرفية لتسهيل تحويل الأموال دون عناء التوجه للمكاتب الخاصة بتحويل الأموال.

وقد تم توفير خدمة ويسترن يونيون عبر تطبيق بنك وربة، حيث يمكن للعميل إرسال الأموال إلى مستفيدين يمكن تحديدهم مسبقا، ويوفر النظام شاشة أسعار الصرف والمبلغ المخصوم والمبلغ المراد إرساله، ويتم بعد عملية التحقق إنشاء رمز التسلم الخاص بـ (MTCN) الذي يمكن المستفيد من تسلم الأموال بشكل نقدي عبر مكاتب ويسترن يونيون المتواجدة في أكثر من 200 دولة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

وبهذه المناسبة، قال رئيس المجموعة الرقمية في بنك وربة محمد الشريف: «البنك يسعى من خلال الاستثمار في العديد من القنوات الإلكترونية إلى توفير خدمات خاصة لعملائه وإتاحة الوصول إلى حساباتهم البنكية على مدار الساعة بحيث يمكنهم تلبية كل الاحتياجات المالية لأسرهم وإتمام جميع المعاملات المالية بشكل فوري على مدار الساعة.

وأكد الشريف ان هناك ميزة يمكن أن يستفيد منها عملاء البنك كثيرو السفر، حيث يمكنهم التحويل لأنفسهم من خلال تطبيق البنك، والذهاب إلى أقرب فرع لـ «ويسترن يونيون» وتسلم المبلغ، لافتا إلى أن هذه الميزة تجعل السفر أكثر راحة، حيث لا قلق في حال تعثر حصول العميل على النقود إذا حدثت مشكلة بالبطاقة البنكية، لأن الحل البديل موجود ومتاح بسهولة.