استمرارا لحرص غرفة تجارة وصناعة الكويت في تعزيز تواصلها الدائم مع وزارة الداخلية، عقدت لجنة التجارة والنقل المنبثقة عن مجلس إدارة الغرفة خلال اجتماعها الخامس لعام 2021 برئاسة خالد الخالد، لقاء مع الوكيل المساعد لشئون المرور والعمليات بوزارة الداخلية اللواء جمال الصايغ، وبرفقته عدد من المسؤولين بالوزارة، بالإضافة الى الشركات العاملة في قطاع توصيل الطلبات، وذلك صباح أمس في مبنى الغرفة.



وقالت «الغرفة» في بيان صحافي، ان الخالد اشاد بالتجاوب السريع والفعال من قبل وزارة الداخلية ممثلة باللواء الصايغ على تلبية دعوة الغرفة، الذي يعكس حرص واهتمام وزارة الداخلية بالمواضيع التي تهم القطاع الخاص الكويتي، حيث تطرق اللقاء إلى مناقشة قرار منع وزارة الداخلية قيادة الدراجات الآلية لتوصيل الطلبات على الطرق السريعة، وذلك اعتبارا من تاريخ 7 نوفمبر 2021، بالإضافة إلى موضوع وقف إصدار رخص نشاط النقل الداخلي للمؤسسات التعليمية لنقل طلبة المدارس التابعة لها.



وأكد اللواء الصايغ أن الهدف من هذا القرار حماية سائقي الدراجات الآلية وقائدي المركبات، مشيرا الى ان الوزارة لا تتردد في الاستماع الى أي مقترحات وملاحظات حول تطبيق هذا القرار من قبل الشركات العاملة في ذلك القطاع، حيث لفتت الشركات الى أن القرار من الأدوات الفاعلة في زيادة السلامة في الطرق.



وفي نهاية الاجتماع، أكدت اللجنة أهمية قيام غرفة تجارة وصناعة الكويت بالمتابعة والتنسيق مع كل الجهات المعنية بالدولة في تسريع وتيرة العمل التجاري، ودعم الغرفة الكامل وفق إمكانياتها المتاحة لكل ما يصب في خدمة قطاع الأعمال الكويتي.