حطمت لوحتان نادرتان للمكسيكية فريدا كالو والفرنسي بيار سولاج الرقمين القياسيين لأسعار أعمال هذين الفنانين في مزاد أقامته دار «سوذبيز» بمقرها في نيويورك، إذ بيعتا مساء الثلاثاء مقابل 34.9 مليون دولار و20.2 مليون دولار. فكما كان متوقعا، تمكنت لوحة «دييغو إي يو» (دييغو وأنا)، وهي بورتريه ذاتي لفريدا كالو يظهر فيه زوجها دييغو ريفيرا على جبينها، من تحطيم الرقم القياسي للفنانة المكسيكية الشهيرة البالغ ثمانية ملايين دولار لقاء بيع عمل لها عام 2016، حيث بيعت بـ٣٤ مليون دولار. أما لوحة بيار سولاج التي كانت قيمتها المخمنة بما بين 8 و12 مليون دولار، فبيعت مقابل 20.2 مليون دولار بعد تنافس محتدم بين عدد من المزايدين المشاركين حضوريا أو بواسطة الهاتف.