اجتمع ماركس ولينين وهو تشي منه في جنوب الهند نهاية الأسبوع الماضي لحضور حفلة زفاف صديقهم إنغلز.



لكن اي ألماني أو روسي أو فيتنامي لم يكن موجودا في المناسبة السعيدة، بل هي ببساطة أسماء أعضاء في الحزب الشيوعي في ولاية كيرالا الهندية.



وأوضحت صحيفة «ماثروبومي» المحلية أن إنغلز ولينين شقيقان، في حين أن ماركس وهو تشي منه ابنا ناشط في الحزب المحلي.



وأشارت الصحيفة إلى أن الرجال الأربعة أعضاء ناشطون في الحزب الشيوعي، لكن ماركس حضر خصيصا من دبي ليحضر في 14 نوفمبر حفلة الزفاف في أثيرابيلي.



ولاتزال ولاية كيرال ميالة إلى المطرقة والمنجل، إذ تولى فيها الحزب الشيوعي السلطة المحلية معظم العقود الستة الماضية، وتكثر فيها الأسماء المستوحاة من الشخصيات الشيوعية كستالين وتروتسكي.



وكانت الهند قريبة سياسيا من الاتحاد السوفييتي خلال الحرب الباردة ولذلك تنتشر فيها الأسماء الروسية، وخصوصا في مناطقها الجنوبية، ومنها مثلا «برافدا»، وهو اسم الصحيفة السوفييتية الحكومية.