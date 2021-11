شاركت النجمة ألكسندرا داداريو في حفل «جوائز إنستايل» السنوية السادسة بمركز غيتي في لوس أنجيليس.



وداداريو ممثلة أميركية من أصول إيطالية ولدت في ولاية نيويورك في 16 مارس 1986 ولديها أيضا أصول ايرلندية وتشيكية. ظهر اهتمامها بالتمثيل منذ الصغر وظهرت في أول دور لها في سن الـ 16 من خلال دور لوري لويس في المسلسل التلفزيوني All My Children قبل أن تزيد شهرتها بقوة عام 2010 بعد مشاركتها مع النجم الصغير لوجان ليرمان في بطولة فيلم الأساطير والخيال Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief.