قدمت نجمة البوب الأميركية بريتني سپيرز لمحبيها بعض اللمحات عن خططها لاستغلال حريتها التي استعادتها في الآونة الأخيرة، بعدما استردت حق التصرف في أمورها الشخصية وممتلكاتها بموجب حكم محكمة هذا الشهر. ونشرت سپيرز مقطعا مصورا على حسابيها بموقعي تويتر وإنستغرام تحدثت فيه عن رغبتها في أن تصبح «مدافعة عن الأشخاص الذين يعانون من إعاقات حقيقية»، وعن أملها في أن يترتب على قصتها أثر «يغير النظام الفاسد». وقالت إن الأمور البسيطة هي التي تحدث تغييرات ضخمة، مضيفة أنها أصبحت تشعر الآن بالامتنان لكل يوم تستمتع فيه بحريتها بعدما استردت «مفاتيح سيارتها» وبطاقتها المصرفية ونقودها وبعد أن أصبحت «قادرة على أن تعيش حياة مستقلة وتشعر بكيانها كامرأة».